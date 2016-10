Pomologe bestimmt mitgebrachte Apfel- und Birnensorten

Apfel ist nicht gleich Apfel, Birne nicht gleich Birne. Am Samstag, den 15. Oktober, steht von 14 bis 17 Uhr ein Experte bereit, der Pomologe Eckhart Fritz von der Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg, um alte Kernobstsorten, die Besucherinnen und Besucher mitbringen können, zu bestimmen. Eine Anmeldung zu der Sortenbestimmung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Museumseintritt inbegriffen. Für eine fachgerechte Bestimmung braucht der Fachmann von einer Sorte mindestens drei typische Exemplare. Auch seltene Sorten, die lediglich einen Lokalnamen tragen, sind willkommen.Eckhart Fritz ist Preisträger der Eduard-Lucas-Medaille des Jahres 2007. Die Medaille wird vom „Verein zur Erhaltung und Förderung alter Obstsorten" für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Sortenerhaltung beziehungsweise der Pflege der Streuobstwiesen vergeben. Fritz gilt als einer der besten Sortenkenner Europas. Er ist auch Mitherausgeber des Grundlagenwerkes „Farbatlas Alte Obstsorten", erschienen im Ulmer Verlag Stuttgart, das im Museumsshop erhältlich ist.Am Samstag, dem 15. Oktober, und Sonntag, dem 16. Oktober, ist letztmalig im Freilichtmuseum Beuren die Sonderschau „Obstsorten aus dem Schwäbischen Streuobstparadies" im historischen Schafstall aus Schlaitdorf zu sehen. Mit über 200 ausgestellten Apfel- und Birnensorten wird die Vielfalt der regionalen Obstsorten anschaulich vor Augen geführt. Mitglieder des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Nürtingen geben an beiden Tagen Auskunft und Ratschläge zu Obstsorten und zur Obstbaumpflege.Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in der Saison 2016 bis 6. November geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm kann kostenlos angefordert werden und wird auf der Homepage ausführlich vorgestellt.Freilichtmuseum Beuren, Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren, Info-Telefon 07025 91190-90, Fax 07025 91190-10, E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de , Homepage: www.freilichtmuseum-beuren.de