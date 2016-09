Freilichtmuseum Beuren veranstaltet am langen Wochenende Backtag und Apfelernteaktion

Am kommenden, langen Wochenende lädt das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren zu zwei Veranstaltungen ein. Am Sonntag, dem 2. Oktober, wird Backtag von Mitgliedern des Fördervereins des Museums zwischen 11 und 17 Uhr gehalten. Da verheißt der Rauch aus dem Schornstein des Sulzgrieser Backhauses Gutes: Frisch aus dem Holzbackofen können die Museumsbesucherinnen und -besucher Apfelkuchen mit museumseigenen Äpfeln von den Streuobstwiesen des Museumsdorfs, Kartoffelkuchen, Flachswickel oder Nussschnecken erwerben, solange der Vorrat reicht. Ein Faltblatt mit Backhausrezepten liegt kostenlos zum Mitnehmen bereit, so dass traditionell schwäbische Backhaus-Kuchen auch zu Hause zubereitet und gebacken werden können.Am Feiertag, dem Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, hat das Freilichtmuseum geöffnet und lädt unter dem Motto „No nix verkomma lassa" von 13 bis 16 Uhr zum Apfelerntetag ein. Da können Äpfel und Birnen im Museumsdorf gepflückt, geschüttelt, aufgelesen und eingesammelt werden. Alle die mithelfen, haben ab 13 Uhr freien Eintritt ins Museum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Erntehelferinnen und Erntehelfer tragen auf diese Weise ideell und tatkräftig zur Bewahrung des Natur- und Kulturguts „Streuobstwiese" bei. Natürlich können die Sorten vor Ort auch verkostet werden. Lohn der Arbeit: Eine mitgebrachte Tasche voll Obst kann kostenlos mit nach Hause genommen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit frisch gepressten Saft in einem 5 Liter Bag-in-Box Behälter zu erwerben.Besichtigt werden kann auch die Sonderausstellung im Freilichtmuseum „Typisch schwäbisch!?" in der Scheuer aus Gärtringen. Das Tante-Helene-Lädle, ein Kolonialwarenladen aus dem Jahr 1929, im Freilichtmuseum von Mitgliedern des Fördervereins des Freilichtmuseums betrieben, hat sowohl am Sonntag, als auch am Feiertagsmontag geöffnet und bietet mit seinen nostalgischen Produkten ein besonderes Einkaufsflair.Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in der Saison 2016 noch bis 6. November dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.Freilichtmuseum Beuren, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren,Info-Telefon 07025 91190-90, Telefax 07025 91190-10,E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de,