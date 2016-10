Domino und Jenga, Flohhüpfen und Elfer Raus Spiele für Tisch und Stube im Freilichtmuseum

In der kalten Jahreszeit zieht sich das gesellige Leben gern in die warme Stube zurück. In Zeiten, als es noch keine Radio- und Fernsehunterhaltung gab, standen Karten- und Brettspiele als Zeitvertreib im häuslichen Kreis ganz oben an. Am Donnerstag, den 3. November bietet das Freilichtmuseum Beuren von 14 bis 17 Uhr einen Spiele-Nachmittag im Hopfensaal des Hauses Bühler aus Öschelbronn an. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen.Vorgestellt, angeleitet und gespielt werden verschiedene Tischspiele aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Während es beim Domino vor allem auf Glück und die richtigen Spielsteine ankommt, werden beim Jenga Baumeister mit ruhigen Händen und starken Nerven gesucht. Über 100 Jahre alt ist bereits das Flohhüpfen und beim Elfer Raus gewinnt, wer kontinuierlich seine Karten ablegt bis er keine mehr auf der Hand hat.Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in der Saison 2016 noch bis 6. November dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.Freilichtmuseum Beuren, Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren,E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de Infotelefon 07025 91190-90, Telefax 07025 91190-10,