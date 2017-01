Reformationsgeschichte für Kinder

Gemeinsam mit „Fribo, dem Holzwurm", dem Hauptdarsteller der bekannten Kinderserie „Fribos Dachboden", lernen Kinder nach Angaben des Senders unter anderem Martin Luther, die Waldenser, Jan Hus und Huldrych Zwingli kennen. Sie erfahren auf einer Reise durch die Reformationsgeschichte zum Beispiel, dass man im Mittelalter nicht einfach in ein Geschäft gehen konnte, um Kleidung, Brot, Mehl oder Schuhe zu kaufen.Ab 3. Februar strahltn dazu jede Woche eine neue Sendung aus, die während der Woche zu verschiedenen Zeiten wiederholt wird. Alle Sendungen stehen auch in der Mediathek und über diezur Verfügung.Der deutsche Fernsehsenderist einer von mehr als 48 Sendern der internationalen Senderfamilieder Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Er gehört zum europäischen Medienzentrummit Sitz in Alsbach-Hähnlein. Weitere Informationen unter: www.fribos-dachboden.de