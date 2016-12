VAG-Azubi mit bestem Abschluss in der IHK-Geschichte

Vor drei Jahren hatte Laura Kiefer die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb (FiF) bei der Freiburger Verkehrs AG (VAG) begonnen. Jetzt hat sie bei den Abschlussprüfungen nicht nur als Landesbeste abgeschlossen, sie beendete diese sogar mit der Höchstpunktzahl. Damit stellte die VAG in drei Jahren zum zweiten Mal den Landesbesten in diesem Ausbildungsberuf. 2014 war dies bereits Simon Köpel gelungen.



Bei einer kleinen Feierstunde überreichte VAG Vorstand Stephan Bartosch zusammen mit Unternehmensbereichsleiter Oliver Benz und Nadine Schäuble, Sachbearbeiterin Personal und Ausbildung, die Abschlussurkunden an Laura Kiefer. „Das traditionell gute Abschneiden unserer Azubis spricht für die Qualität der Ausbildung, die wir hier anbieten“, sagte Bartosch. Was die Ausbildung betrifft, ist die VAG breit aufgestellt. Neben der Fachkraft im Fahrbetrieb werden hier auch Lehren zum KFZ-Mechatroniker, zum Industriemechaniker, zum Elektroniker, zum Bauzeichner, zum Koch sowie ein Duales Studium in der Fachrichtung BWL angeboten.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers