Umleitung der Linien 31 und 32 in FR-Waltershofen

Von Dienstag, 4. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober, finden in der Umkircher Straße in Waltershofen Kanalarbeiten statt. Aus diesem Grund kann die Haltestelle „Waltershofen Ochsen“ nicht angefahren werden. In Richtung St. Nikolaus werden die Haltestellen „Schutternstraße“ und „Am Weiher“ in die Schutternstraße verlegt. Für die Linie 31 sind beidseitig Ersatzhaltestellen für „Waltershofen Ochsen“ eingerichtet.

