Ab Sonntag, den 10.12.2016, fährt die Schauinslandbahn nach erfolgter Revision wieder.Der Schauinsland ist auch im Winter ein traumhaftes Erlebnis mit vielen Attraktionen. Der atemberaubende Panoramablick und das Glitzern des Schnees in der Sonne ergeben zusammen eine märchenhafte Winterwelt. Auch in diesem Jahr gibt es viele Angebote rund um den Freiburger Hausberg. Viele davon sind im neuen kostenlosen Winterprospekt der Schauinslandbahn aufgeführt und erklärt. Die Schneeschuhtouren sind inzwischen ein fester Bestandteil des Winterprogramms am Schauinsland.Leise und entspannt geht es auf den Freiburger Hausberg. Eine wunderschöne, weiße Winterlandschaft erwartet Sie auf 1200m. Nur das Knistern unter den Schneeschuhen ist zu hören, wenn Sie bei Ihrer Schneeschuh-Wanderung jeden Schritt behutsam in den Schnee setzen. Begleitet von unserem ortskundigen Schneeschuh-Guide genießen Sie die 1,5 stündige Schneeschuh-Tour.Im Preis enthalten sind die Berg- und Talfahrt mit der Schauinslandbahn, sowie die Ausrüstung für die Schneeschuhwanderung. Nach einer ausführlichen Einweisung ins Schneeschuhwandern geht es unter ortskundiger Begleitung los.Preis: 32,50€ pro PersonTermine:So. 18.12.2016 - 11.00 UhrMi. 28.12.2016 - 11.00 UhrFr. 06.01.2017 - 13.30 UhrSa. 14.01.2017 - 13.30 UhrSo. 22.01.2017 - 11.00 UhrSo. 29.01.2017 - 11.00 UhrSa. 11.02.2017 - 13.30 UhrSo. 19.02.2017 - 11.00 UhrSo. 26.02.2017 - 11.00 UhrInfo und Anmeldung:Tel. +49 761 4511-777info@schwarzwald-live.comErleben Sie einen der schönsten Panoramawege Deutschlands. Kommen Sie mit auf eine Schneeschuhtour zu den Wetterbuchen am Schauinsland. Die heimische Führerin Ursel Lorenz erklärt alles Wissenswerte über die typischerweise nach Osten hängenden, knorrigen und bizarren Bäume.Im Preis enthalten sind ein Vesper und Getränk im Café & Restaurant Die Bergstation, Schneeschuhe und Ausrüstung. Nach einer ausführlichen Einweisung ins Schneeschuhwandern geht es unter ortskundiger Begleitung los.Preis: 50,00€ pro Person (zzgl. Seilbahnfahrt 10,00€ pro Person)Termine:So. 18.12.16 - 9:30 UhrSo. 08.01.17 - 9:30 UhrSo. 29.01.17 - 9:30 UhrSo. 05.02.17 - 9:30 UhrSo. 19.02.17 - 9:30 UhrSo. 12.03.17 - 9:30 UhrInfo und Anmeldung:Tel. +49 7602 512natourpur-schauinsland@gmx.deWeitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.schauinslandbahn.de oder telefonisch unter 0176 / 4511 - 777.Umweltfreundliche Anfahrt mit dem ÖPNV:ab Freiburg Hbf oder Innenstadt mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal, dann weiter mit der Buslinie 21 bis zur Talstation der Schauinslandbahn.Betriebszeiten Schauinslandbahn:Januar bis Juni 9.00 - 17.00 UhrJuli bis September 9.00 - 18.00 UhrOktober bis Dezember 9.00 - 17.00 UhrSchauinslandbahnBohrerstr. 1179289 Horben / b. Freiburg i.Br.Info-Tel. 0761/ 4511-777