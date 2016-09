Nächtliche Unterbrechung der Stadtbahnlinie 5 wegen Gleisarbeiten

Wegen dringender Reperaturarbeiten im Gleisbereich auf der Opfinger Brücke, muss am Dienstag, 4. Oktober zwischen 23 Uhr und Betriebsschluss der Stadtbahnbetrieb auf dem Streckenabschnitt der Linie 5 zwischen „Pressehaus“ und „Am Lindenwäldle“ eingestellt werden. Bahnen die von Rieselfeld kommen, fahren nur bis „Am Lindenwäldle“, wo in die Linie 3 umgestiegen werden kann. Zwischen „Pressehaus“ und „Maria-v.-Rudloff-Platz“ wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet, der mit den An- und Abfahrtszeiten der Busse und Bahnen koordiniert ist. Der Fahrweg des SEV erfolgt ab „Pressehaus“ über die Basler Straße, Feldbergstraße zur Haltestelle „Scherrerplatz“, weiter zu den Haltestellen „Dorfbrunnen“, „Krozinger Straße“, „Am Lindenwäldle“ bis hin zum Maria-v.-Rudolff-Platz. Beim Fahrweg zum Pressehaus werden sämtliche Haltestellen angedient.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers