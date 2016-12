Am Sonntag, den 25. Dezember, beginnen die Technikwochen bei der Schauinslandbahn

Der Schauinsland ist auch im Winter ein traumhaftes Erlebnis mit vielen Attraktionen. Der atemberaubende Panoramablick und das Glitzern des Schnees in der Sonne ergeben zusammen eine märchenhafte Winterwelt. Auch in diesem Jahr gibt es viele Angebote rund um den Freiburger Hausberg. Viele davon sind im neuen kostenlosen Winterprospekt der Schauinslandbahn aufgeführt und erklärt. Ein besonderes Highlight sind die Technikwochen.In der Zeit vom 25.12.2016 bis zum 06.01.2017 findet jeden Tag eine spannende Technikführung statt. Bei den Besichtigungen erfahren die Gäste vieles über die aktuelle, aber auch über die historische Technik der Seilbahnanlage. Viele zur Seilbahntechnik gehörende Räume werden unter laufendem Betrieb besucht.Beginn ist jeweils um 15:00 Uhr. Die Dauer beträgt ca. 45 Minuten.Anmeldungen sind spätestens bis 30 min vor Führungsbeginn in der Talstation möglich.Telefonische Buchungen sind bis 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn unter 0761/4511732 möglich.Für die Tour erheben wir pro Person einen Unkostenbeitrag von 5€. Für Kinder von 12 bis inkl. 17 Jahren in Begleitung von mindestens einem zahlenden Elternteil, ist die Besichtigung frei.Pro Führung max. 15 Personen, Mindestalter: 12 JahreÖffnungszeiten: Die Schauinslandbahn ist durchgehend von 9 bis 17 Uhr geöffnet.Anfahrt: Ab Freiburg mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal und dann mit dem Bus der Linie 21 direkt zur Talstation.Infos unter www.schauinslandbahn.de