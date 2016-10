Münchner Flughafen wird bei Wirtschaftswoche und Flug Revue zum besten Airport gewählt

Gleich zweimal gelang dem Münchner Flughafen jetzt bei zwei unterschiedlichen Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit der Sprung auf Platz 1: Beim Vergleich der zehn größten Airports in Deutschland, der jährlich vom Deutschen Kundeninstitut (DKI) im Auftrag des Magazins „Wirtschaftswoche" durchgeführt wird, konnte München nach Platz 2 im Vorjahr heuer den Spitzenplatz erobern. Auch die Leser des Luft- und Raumfahrt-Magazins Flug Revue sahen den Flughafen München bei einer Abstimmung vorn und kürten ihn zum besten internationalen Airport.



Bei der Studie des DKI punktete Bayerns internationale Luftverkehrsdrehscheibe insbesondere bei den Geschäftsreisenden mit der hohen Aufenthaltsqualität. Überzeugen konnte der Münchner Airport auch durch sein großes Angebot an Lounges, Konferenz- und Meetingräumen, Internet-Terminals, separaten Arbeitsbereichen, Ruhezonen oder der kostenfreien WLAN-Nutzung. Für seine Studie hat das DKI 4.800 Passagiere befragt und anonyme Tester eingesetzt.



Dass München auf den ersten Rang kletterte, hat nicht zuletzt mit der Eröffnung des neuen Satelliten für das Terminal 2 im April dieses Jahres zu tun. Wörtlich heißt es in der Begründung des DKI: „Gemeinsam mit der Lufthansa hat der Flughafenbetreiber rund 900 Millionen in ein neues Satelliten-Gebäude investiert, das im Frühjahr eröffnet wurde. Das bringt einen deutlichen Zuwachs an Platz, Abfertigungskapazitäten und Gates."



Bei der Umfrage der Luft- und Raumfahrtzeitschrift „Flug Revue" setzte sich Europas einziger 5-Sterne-Flughafen gegen 14 Airports aus aller Welt durch. Zum 60-jährigen Bestehen der Flug Revue haben über 2.000 sachkundige Leser ihre Favoriten unter anderem in den Kategorien „Verkehrsflugzeuge", „Internationale Airports" und „Fluggesellschaften" gewählt. In der Kategorie „Internationale Airports" belegte der Münchner Flughafen mit insgesamt 25,5 Prozent der Stimmen Platz 1.

Die 1949 gegründete Flughafen München GmbH (FMG) betreibt den Münchner Flughafen, der am 17. Mai 1992 an seinem heutigen Standort eröffnet wurde. Gesellschafter der FMG sind der Freistaat Bayern mit 51 Prozent, die Bundesrepublik Deutschland mit 26 Prozent und die Landeshauptstadt München mit 23 Prozent. Konzernweit beschäftigt die FMG mit ihren 15 Tochtergesellschaften rund 8.900 Mitarbeiter. Mit insgesamt rund 35.000 Beschäftigten bei 550 Unternehmen gehört der Flughafen München zu den größten Arbeitsstätten Bayerns. Der Münchner Flughafen hat sich nach seiner Inbetriebnahme binnen weniger Jahre zu einer bedeutenden Luftverkehrsdrehscheibe entwickelt und fest im Kreis der zehn verkehrsstärksten Flughäfen Europas etabliert. Der Münchner Airport bietet heute Flugverbindungen zu rund 250 Zielen in aller Welt. 2015 wurden an Bayerns Tor zur Welt rund 41 Millionen Fluggäste gezählt. Im Frühjahr 2015 erhielt der Münchner Airport als erster Flughafen Europas vom renommierten Londoner Skytrax-Institut das Qualitätssiegel "5 Sterne Airport".

