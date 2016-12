SOFORT-GUTSCHEINE – Spendenaktion 2016 In diesem Jahr versendete SOFORT-GUTSCHEIN.DE keine Weihnachtsgeschenke, sondern unterstützt die Deutsche Kinderkrebsstiftung mit einer monetären Spende am Ende des Jahres





„Besonders zu Weihnachten erhalten Kunden eine Vielzahl von weihnachtlichen Werbegeschenken – so auch unsere Kunden in den letzten Jahren. In diesem Jahr wollten wir das Geld für ein gemeinnütziges Projekt nutzen und haben uns hierbei für eine Spende in Höhe von 555,00 € an die Deutsche Kinderkrebsstiftung entschieden“, sagt Geschäftsführer Daniel Hesse.

Mit dem gespendeten Betrag kann krebskranken Kindern geholfen, den betroffenen Familien mit Beratung zur Seite gestanden oder Forschungsprojekte zur Verbesserung der Heilungschancen unterstützt werden.



Das SOFORT-Gutscheinsystem ist die Management Software für den online und offline Verkauf von Geschenk-Gutscheinen und Tickets. Das SOFORT-Gutscheinsystem wird in den Bereichen Hotel und Gastronomie, Einzelhandel und Handel, Freizeit- und Erlebnisanbieter oder Wellness- und Beautyanbieter erfolgreich eingesetzt. Das System zeichnet sich durch personalisierbare Gutscheine und vielseitige Funktionen im Bereich Back-Office, Gutscheinshop und Marketing-Tools aus.

FIRMEDIA®.com ist eine Webservice-Agentur aus Willingen im Sauerland. Wir entwickeln und betreuen seit mehr als 10 Jahren Webseiten für Kunden in ganz Deutschland. Spezialisiert sind wir auf den Bereich Handel- und Touristik.



www.firmedia.com

