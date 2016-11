Von Bayern München bis Bryan Adams

Wenige Wochen vor den Festtagen beginnt wieder die Suche nach Geschenkideen. Der Münchener Reiseveranstalter FeriDe Reisen GmbH bietet eine breite Palette von Eventreisen. Adventsreisen in verschiedene Städte, Weihnachts- und Silvesterkurzreisen in München, Leipzig, Berlin oder Köln laden ein. Vielfältig ist die Auswahl von Konzertreisen. Liveauftritte in großen Hallen bzw. Stadien von Bryan Adams, Elton John, Pur, Santiano, Andrea Berg, Roland Kaiser und viele andere mit Hotelübernachtungen garantieren nachhaltige Erlebnisse. Sportliche Höchstleistungen können die Besucher der vielfältigen FeriDe-Sportreisen bewundern. Nach Silvester in München lädt Garmisch Patenkirchen zum Neujahrsskispringen innerhalb der Vierschanzen-Tournee ein. Wenige Tage später ist Biathlon-Weltcup in Oberhof und Antholz angesagt. Kultcharakter hat der Puhdys-Hit "Hey wir woll'n die Eisbärn sehn". Dieser Wunsch ist nun erfüllbar bei Reisen zu Eishockeyspielen der Eisbären nach Berlin.Fußballspiele in der Bundesliga aber auch in der Championsleague mit dem FC Bayern München sind seit Jahren gefragte Events. Neu bei FeriDe Reisen sind Handball- und Basketball-Bundesliga mit ausgewählten Paarungen. Schon immer ein Renner ist das MDR-Riverboat in Leipzig. Bei der beliebten Talkshow können Besucherinnen und Besucher hautnah von Stars und Sternchen Neues, Unterhaltsames erfahren Gartenfreunde finden bei FeriDe Reisen immer wieder Passendes für ihr Hobby. 2017 stehen gleich drei Landesgartenschauen in Apolda, Bad Herrenalb und Pfaffenhofen auf dem Programm. Einen guten und ständig aktuellen Überblick über das Gesamtangebot von FeriDe-Reisen bietet die Website www.feride.de , über die auch direkt gebucht werden kann. Der klassische Anbieter von PKW-Reisen verkauft inzwischen auch Zug- und Flugtickets.Handelsketten, Reiseunternehmen, Zeitungen gehören zu den wichtigsten Vertriebspartnern des Münchener Reiseveranstalters, der neben den Eventreisen auch Städtereise, Kurzurlaube an der Ostsee oder im Schwarzwald und Bayern und vieles mehr im Angebot hat.