Deutsche Pop-Musik mit Seele / Traumfabrik, das neue Album von DaLe Sensations

"Moderner Pop mit einem Hauch Schlager“ So beschreibt DaLe Sensations den Stil ihrer Lieder. Ihre Songs berühren die Seele, streicheln das Herz und regen zum Nachdenken an. Die Texte schreibt sie meist selbst. Es sind Geschichten der Wirklichkeit. Mal laut, mal leise, aber immer in Bewegung, wie das Leben selbst. Dabei liegt ihr eine Botschaft besonders am Herzen: „Auch wenn sich alles gegen Dich zu wenden scheint, verliere nie den glauben an Dich selbst!“Kraftvoll, lebendig, tiefgründig – voller Emotionen. Traumfabrik, das neue Album von DaLe Sensations. Texte und Klänge, die Herzen berühren. Durch die Verschmelzung verschiedener Musikrichtungen entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Neuem und Vertrautem. Fans von fetzigen Rockballaden kommen bei diesem Album genauso auf ihre Kosten wie leidenschaftliche Pop-Hörer und Freunde von mitreißenden Lovesongs. DaLe’s ausdrucksstarke Stimme gepaart mit eingängigen Melodien und außergewöhnlichen Texten machen das Album Traumfabrik zu einem besonderen Hörvergnügen.Die Sängerin DaLe Sensations ist im März 1990 geboren und in der Residenzstadt Celle aufgewachsen. Bereits als kleines Mädchen erkannte sie ihre Begeisterung zur Musik. Ihre Eltern förderten diese Begabung und schenkten ihr zum dritten Geburtstag ein Plastikmikrofon. Seitdem ist der Gesang die größte Leidenschaft in ihrem Leben. Wenn DaLe einen Song hört der ihr gefällt, empfindet sie pure Lebensfreude. Es ist das Schönste für sie, andere mit Ihrer Musik berühren zu können. Sie arbeitet seit vielen Jahren an ihrer musikalischen Laufbahn und ist an verschiedenen Projekten als Studiosängerin beteiligt. Dabei hat sie sowohl deutschen, als auch englischsprachigen Songs ihre Stimme geliehen.Youtube: DaLe SensationsInstagram: dalesensationsE-Mail: info@dale-sensations.de