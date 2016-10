BRAINCHIP - GUNTER DRINGENBERG - Thriller (High-Tech)

.



Ein Debüt der Extraklasse!

Mit voller Wucht kommt das Erstlingswerk von Gunter Dringenberg daher und

dringt ein in die Lethargie der müde gewordenen Moderne. Der spannungs-geladene Roman BRAINCHIP rüttelt auf, beleuchtet die reale Welt der Neuroforschung und der künstlichen Intelligenz. Das Buch erinnert uns daran, dass wir im 21. Jahrhundert leben, auch wenn Alltag und tägliche Nachrichten derzeit eher von archaischem Krieg, Krisen und ewigem Streit unter den Menschen künden. Die technologische Revolution schreitet voran. Egal, was auch passiert.



Faszinierende Visionen

Es wird alles anders! Die Zukunft ist bereits da! Genau hier. In diesem Buch. Werfen wir einen Blick in eine atemberaubende Zukunft, die sich bald in unseren Köpfen abspielen wird. Mensch und Mikrochip werden eins. Künstliche Intelligenz ist nicht mehr aufzuhalten. Die schöne neue Welt der Nanos und Neuronen entsteht. Unsere Gedanken sind nicht mehr allein. Wir sind nicht mehr allein. Die nächste große Technikinnovation steht vor der Tür, sie wird größer sein, als es die Erfindung des Computers war.



Ein Blick ins Buch

Medienstar Robert Stricker (54) ist zu Großem fähig, das spürt er. Er ist auf dem

Gipfel des Erfolges angekommen. In seiner Talkshow präsentiert er der staunenden Öffentlichkeit eine bahnbrechende Erfindung: den BRAINCHIP. Unglaubliches Potenzial soll dieser Chip besitzen. Dank künstlicher Intelligenz soll er neurologisch Kranken neues Leben schenken. Hinzu kommt eine geheime icode-Software, die es ermöglichen soll, nur mit seinen Gedanken im Internet zu surfen! Mächtige aus dem Pentagon setzen alles daran, den BRAINCHIP ihren Elitesoldaten einzupflanzen. Wenn das Gehirn veränderbar wird, wollen sie die neue Technologie für Manipulationen und Kontrolle für sich nutzen – bevor es andere tun!

Richard McNeill (41), ein unheilvoller Stratege aus dem Pentagon, setzt die Pläne um. Die erfolgshungrige Neurochirurgin Katharina Talagita (41), Chefin im

Geheimlabor, soll ihm dabei helfen. Doch sie ist – ausgerechnet – Roberts verschollen geglaubte Schwester! Ein erbarmungsloser Geschwisterkrieg spitzt sich zu.



Militärchip oder Neurochip? Fluch oder Segen?

Aber die Schlacht um den Chip beginnt erst, als Robert ein Schicksalsschlag trifft: Schlaganfall! Der TV-Star kann nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, nicht mehr denken. McNeill nutzt das Chaos, er will den Promi für seine Pläne vereinnahmen und bastelt an finsteren Plänen. Da taucht ein weiterer Code auf – der Manipulationscode ...



Der Autor

Gunter Dringenberg, geboren 1949 in Duisburg. 1976 gründete er als Selfmademanseinen eigenen Verlag mit der Filmfachzeitschrift Blickpunkt:Film und gab gleichzeitig als Chefredakteur mit dem Axel Springer Verlag von 1989 bis 1994 die Zeitschrift Kinohit heraus. Nach dem Verkauf seines Verlages an Bertelsmann in den 1990er Jahren nutzte er seine neu gewonnene Freiheit als Weltenbummler. Auf seinen Reisen um die Welt, sammelte er Eindrücke, lernte sehr unterschiedliche Menschen und deren Biografien und Schicksale kennen. Eines Tages packte ihn die Leidenschaft, diese dramatische Geschichte zu erzählen – und dieser Roman entstand. Gunter Dringenberg lebt heute in der Schweiz.



Im Handel

Das Buch erscheint am 12. Oktober als E-Book bei Amazon und allen anderen

Portalen zum Spezialpreis von 2,99 Euro.

Der Autor spendet 50 Prozent seines Autorenhonorars den Schlaganfallprojekten

von Willi Daniels Innovation + Gesundheit.



