Neue Vortragsreihe startet im Bauforum

Am 1. November 2016 beginnt ein neues Vortragsangebot vom Fachbereich Bauwesen. An ausgewählten Dienstagen um 18.00 Uhr berichten Vertretungen namhafter Architekturbüros im Bauforum an der Stephensonstr. 1-3, 23562 Lübeck, über ihre Arbeit. Die Vortragsreihe ist eine gemeinsame Initiative von Studierenden und Lehrenden des Fachbereichs und für alle Interessierten kostenlos.



Den Auftakt macht am 1. November 2016 das Architekturbüro „Graft“, die ihren Sitz in Berlin / Los Angeles / Peking hat. Wolfram Putz, einer von drei Begründern des 1998 in Los Angeles aus der Taufe gehobenen Büros, ist der erste Vortragende, der in Wort und Bild über seine Arbeit berichtet. GRAFT hat seitdem zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen gewonnen und ist heute mit weltweit rund 100 Beschäftigten aus der Architektur und Kunst eine der größeren Architekturgesellschaften.



Der Fachbereich Bauwesen lädt alle Interessierten herzlich zu den spannenden Arbeitsberichten der Architekturbüros aus aller Welt ein. Unterstützt durch die Fachschaft Bau mit der BauBar können die Gäste die Abende mit Fragen, Gesprächen oder Diskussionen in angenehmer Atmosphäre beenden.



Schon am 15.11.‘16 geht es weiter mit dem Frankfurter Büro Albert Speer & Partner. Am 13.12.‘16 folgt Kees Tak aus den Niederlanden.

Diese Pressemitteilung posten:

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers