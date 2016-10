Vom 25. bis zum 27. Oktober heißt es an der Fachhochschule Lübeck wieder "Ich werde Ingenieurin". Rund 40 junge Frauen informieren sich beim Schnupperstudium über ein praxisorientiertes Studium im naturwissenschaftlich-technischen Bereich.



"Technik ist keine reine Männersache", so Dr. Muriel Kim Helbig, Präsidentin der FH Lübeck, "sie fasziniert auch Frauen". Um Mädchen zu ermutigen, ein technisches Studium aufzunehmen, veranstaltet die FH Lübeck alle zwei Jahre das Schnupperstudium für Schülerinnen und weibliche Auszubildende.



Junge Ingenieurinnen und Studentinnen aus den unterschiedlichsten Disziplinen berichten über ihre Erfahrungen in einem MINT-Studium (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik) und aus dem Arbeitsleben als Ingenieurin.



Spannende Vorlesungen und Übungen zum Beispiel über die Geschichte der Architektur, den Weg zur modernen Chemie, Kryptologie oder das Erkennen von Kunststoffen machen Lust auf mehr. Darüber hinaus erklärt das Schnupperstudium das Modell "Fachhochschule" als einen anwendungsorientierten Lehr- und Ausbildungsansatz.



Beraterinnen der Lübecker Agentur für Arbeit informieren über Berufschancen von Frauen nach einem ingenieurwissenschaftlichen Studium.



"Ich werde Ingenieurin"! Das ist die zentrale Botschaft des Schnupperstudiums an der Fachhochschule Lübeck. Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Dienstag, 25.10.2016 um 10.00 Uhr an der Fachhochschule Lübeck, Geb. 36 (Präsidium), Mönkhofer Weg 239 in 23562 Lübeck. Bevor es in den Übungs- und Seminarteil des Schnupperstudiums geht, begrüßt die Präsidentin der FH Lübeck die Teilnehmerinnen.

Diese Pressemitteilung posten:

Über Fachhochschule Lübeck







Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers