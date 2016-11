Hygienisches Design auf dem 8. Lübecker Werkstofftag

Am 23. November findet der Lübecker Werkstofftag zum achten Mal statt. In diesem Jahr ist das übergeordnete Thema „Hygienic Design und Werkstoffe“. Es formuliert die besonderen Materialanforderungen für die Lebensmittelproduktion und die Medizintechnik. Von 13:00 Uhr bis 18.15 Uhr erhalten die Teilnehmenden Informationen aus erster Hand von Unternehmen, Hochschulen und Designbüros der Region.



„Hygienic Design“ ist eine relativ neue Ingenieursdisziplin, die sich mit der hygienegerechten Gestaltung von Bauteilen befasst. Die Werkstoffe müssen, bspw. in der Medizintechnik, einerseits aggressive Reinigungs- oder Sterilisationsprozeduren überstehen und schädliche Mikroorganismen abhalten, andererseits aber auch Körpergewebe aufnehmen und aufwachsen lassen. Geltende Gestaltungsrichtlinien müssen wiederum werkstoff- und fertigungerecht umgesetzt werden. Somit handelt es sich um eine sehr komplexe multidisziplinare Aufgabenstellung.



Der diesjährige Lübecker Werkstofftag befasst sich mit wichtigen Fragestellungen auf diesem Gebiet und bietet den regionalen Akteuren eine Plattform zum tiefen und zukunftsweisenden Austausch.



Prof. Dr. Olaf Jacobs aus dem Kunststoff Kompetenzzentrum (KuK) der FH Lübeck ist mit dem Thema ‚Gefahren und Probleme bei der Reinigung bestimmter Werkstoffe‘ dabei und berichtet in diesem Zuge über „…exemplarische Schadensfälle“.



Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Personen, die in der Entwicklung oder dem Einkauf tätig sind sowie an Lieferanten, an Führungskräfte in Unternehmen, an Freiberufler_innen und Ingenieur- und Designbüros (Schwerpunkt: Industrie-Design), an Dienstleistende rund um das Thema Werkstoffprüfung aber auch an Hochschulmitarbeiter_innen, Studierende sowie Multiplikatoren.



Das KuK der FH Lübeck richtet die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Lübeck, der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, der Industrie- und Handelskammer Lübeck, dem VDI, der Fa. Bachorski Design und der Vereinigung ‚Das Handwerk‘ aus. Der Lübecker Werkstofftag findet im Gewerbesaal der Handwerkskammer Lübeck, Breite Straße 10-12, 23552 Lübeck statt.



Die Teilnahmegebühr beträgt: 25,- EUR (Studierende 5,- EUR)



Weitere Infos im Programm/ Flyer



Anmeldungen an:



Anne-Kathrin Helms, IHK ZU LÜBECK, Tel.: 0451 / 6006 – 143, Fax: 0451 / 6006 – 4143, Email: helms@ihk-luebeck.de



Ansprechpartner:



Kathrin Lehmann, Kunststoff-Kompetenzzentrum, Tel.: 0451 / 300 – 5187, Fax: 0451 / 300 – 5037, Email: kathrin.lehmann@kuk-sh.de



Ingo Buck, Innovationsberater der WTSH Lübeck, Tel.: 0451 / 6006 – 190, Fax: 0451 / 6006 – 4143, Email: buck@wtsh.de



Ulrike Rodemeier, Innovation und Umwelt Referentin IHK zu Lübeck, Tel.: 0451 / 6006 – 181, Fax: 0451 / 6006 – 4181, Email: rodemeier@ihk-luebeck.de

