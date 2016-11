Für einen guten Zweck: JuniorCampus unterstützt Lübecker Kinderprojekt "Pampilio"

Am 10.11.2016 überreicht der JuniorCampus der FH Lübeck im Haus der Wissenschaft, Breitestr. 6-8, 23552 Lübeck um 15.30 Uhr einen Scheck an das Lübecker Kinderprojekt „Pampilio".



Mit der interaktiven Ausstellung „Mitmach-Phänomene" - FRAGEN, FORSCHEN UND BEGREIFEN! hatte der JuniorCampus der FH Lübeck über den Eintrittspreis von einem Euro und Spenden die stattliche Summe von 1.677,25 Euro zusammenbringen können, die jetzt an Pampilio übergeben werden.



Pampilio ist ein Projekt, das sich um minderjährige Kinder kümmert, deren Familienangehörige von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Pampilio hilft den Kindern auf vielfältige Weise und eröffnet ihnen Räume zum Spielen, Gestalten und Entspannen. Pampilio ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft „Kinder psychisch erkrankter Eltern" (BAG-KIPE).



An den zwölf Ausstellungstagen der ‚Mitmach-Phänomene‘ Anfang Oktober im Haus der Wissenschaft besuchten insgesamt 1.456 aktive und angemeldete Gäste aus 63 Kitas und Schulen aus Lübeck, Ostholstein, Stormarn und Lauenburg den interaktiven Mitmach- und Forschungsparcour. Hinzu kamen 337 zahlende Gäste, die der Ausstellung am Wochenende einen Besuch abstatteten.



In der Ausstellung gab es für die Aktiven an den Mitmachstationen nicht nur das Erlebnis aus FRAGEN, FORSCHEN UND BEGREIFEN, sondern auch die Möglichkeit, sich an zwei Wettbewerben zu beteiligen. Die Wettbewerbe sind ausgewertet und die Preise dazu werden ebenfalls am Donnerstag an die Siegerteams überreicht.



Regionalleiter Henning Kruse wird den Viactive-Schlaubär-Preis für den „Was fühlst Du?-Wettbewerb" übergeben, die Präsidentin der FH Lübeck, Dr. Muriel Helbig, zeichnet die Gewinner des Hauptpreises „MINT-Rallye" aus und Sven Theißen, VfB Lübeck, überreicht den Sport-Sonderpreis.



Anschließend werden die Präsidentin der FH Lübeck und Dr. Iris Klaßen, Wissenschaftsmanagerin der Hansestadt Lübeck den Scheck aus Spenden- und Eintrittsgeldern an Frank Nüsse für das Kinderprojekt Pampilio überreichen.

