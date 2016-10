Fachbereichsleitungen der FH Lübeck stellen sich vor

Zum Wintersemester 2016/ 2017 fangen nicht nur viele neue Studierende in den Studiengängen der Fachbereiche an, sondern auch die neu gewählten Fachbereichsleitungen beginnen zum Wintersemester mit ihrer zweijährigen Amtszeit im Dekanat. Alle zwei Jahre wählen die Konvente der Fachbereiche der FH Lübeck ihre Fachbereichsleitungen (Dekanate) im Zuge der allgemeinen Hochschulwahlen neu. So begannen die neuen Amtszeiten für bestätigte oder neue Dekanatsmitglieder im September 2016.



Prof. Dr. Stefan Müller (Foto links oben, Mitte) wurde vom Konvent des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften in seinem Amt als Dekan bestätigt, so auch Prof. Dr. Joachim Brunn (rechts) als Prodekan. Neu hinzugekommen ist Prof. Dr. Tillmann Schmelter als zweiter Prodekan.



Im Fachbereich Bauwesen (Foto rechts oben) wurden Prof. Dr. Matthias Grottker als Dekan und Prof. Dipl.-Ing. Melanie Rüffer als Prodekanin in der Funktion bestätigt.



Der Konvent des Fachbereichs Elektrotechnik/ Informatik hat seinen Dekan Prof. Dr. Martin Ryschka (Foto links unten, links) und Prodekan Prof. Dr. Holger Hinrichs (Mitte) bestätigt. Prof. Dr. Jochen Abke ist als neuer Prodekan hinzugekommen.



Im Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft hat der Konvent mit Prof. Dr. Nils Balke (Foto rechts unten, links) einen neuen Dekan und mit Prof. Dr. Karen Cabos eine neue Prodekanin gewählt. Prof. Dr. Sung-Won Choi steht dem Fachbereich auch weiterhin als Prodekan zur Verfügung.

