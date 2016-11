Deutschland-Stipendium - Urkundenverleihung im Rathaus

Am Donnerstag 03.11.2016 werden 33 weitere Stipendien im Rahmen des Deutschlandstipendien-Programms in Lübeck vergeben. Zum ersten Mal werden sich dann die Unternehmensvertretungen mit ihren neuen Stipendiaten und Stipendiatinnen begegnen und sich ein erstes Mal beschnuppern.

Von 14.00 h – 16.30 h erfolgt die sechste Stipendien-Vergaberunde der FH Lübeck im Roten Saal des Rathauses zu Lübeck.



Seit dem Sommersemester 2011 werden leistungsstarke und engagierte Studierende, deren bisherige Werdegänge herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lassen, im Rahmen des Deutschlandstipendiums finanziell unterstützt. In diesem Jahr begeht das deutschlandweite Stipendienprogramm sein 5-jähriges Jubiläum.

Die FH Lübeck ist seit 2012 im Deutschlandstipendienprogramm aktiv und zählt zu einer der Best Practice-Hochschulen.

Seit dem werden und wurden rund 368 Semester verteilt auf 99 Stipendiaten und Stipendiatinnen der FH Lübeck gefördert, inklusive der aktuellen Förderrunde am Donnerstag, 3.11.2016.

Viele Unternehmen, die an dem Deutschlandstipendienprogramm teilnehmen, sind Förderer der ersten Stunde. Für sie ist das Deutschlandstipendium eine Investition in die Zukunft, über die sie schnell und unkompliziert einen Kontakt zu qualifizierten Studierenden aus der Region herstellen können.

Bereits 90 Prozent aller staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland und mehr als 4.000 Unternehmen/ Förderer beteiligen sich am Deutschlandstipendienprogramm.

