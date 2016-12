Bauforum Vortragsreihe mit internationalem Werkstattbericht von Kees Tac, NL

Am 1. November 2016 begann der Fachbereich Bauwesen sehr erfolgreich mit einem neuen Vortragsangebot. Darin berichten Vertretungen namhafter Architekturbüros im Bauforum an der Stephensonstr. 1-3, 23562 Lübeck, über ihre Arbeiten.



Am 13.12.2016 setzt der niederländische Architekt Kees Tak um 18.00 Uhr die Reihe fort und berichtet in der von Studierenden und Lehrenden des Fachbereichs initiierten und für alle Interessierten kostenlosen Abendveranstaltung über einige markante Arbeiten seines Architekturbüros. Tak stellt persönlich einige Arbeiten aus den Bereichen Städtebau und Denkmalschutz in Wort und Bild vor.



Kees Tac wurde in Nijmegen nahe der Grenze zu Deutschland geboren. Er studierte Architektur an der Technischen Universität Delft. 1983 gründete er das eigene Architekturbüro.



Seit dem hat das Büro „Tac architecten“ neben den Bahnhöfen in Groningen, Amsterdam und Eindhoven zahlreiche weitere technische Bauwerke wie Schleusen, Pumphäuser oder Brücken restauriert, umgebaut und instandgesetzt. Hinzu kamen eine Reihe von Neubauten, Umnutzungen oder Arbeiten in und an Museen.



Der Fachbereich Bauwesen lädt alle Interessierten herzlich zu den spannenden Arbeitsberichten der Architekturbüros aus aller Welt ein. Unterstützt durch die Fachschaft Bau mit der BauBar können die Gäste die Abende mit Fragen, Gesprächen oder Diskussionen in angenehmer Atmosphäre beenden.

