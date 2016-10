BauFaK 2016 - Lübecker Studierende des Bauwesens richten Bundesfachschaften-Konferenz aus

Rund 150 Studierende aus dem deutschsprachigen Raum diskutieren ab heute, 19.10.2016, über Themen aus Studium, Wirtschaft und (Hochschul-)Politik an der Fachhochschule Lübeck. Bis zum 23. Oktober ist die Fachschaft Bauwesen der Fachhochschule Lübeck Ausrichterin und Gastgeberin der Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz, kurz BauFaK, die um 17.00 Uhr von der Präsidentin der FH Lübeck, Dr. Muriel Helbig, im Bauforum des Fachbereichs Bauwesen an der Stephensonstraße eröffnet wird.



Auf dieser Konferenz werden in Arbeitskreisen Stellungnahmen und Positionspapiere zu aktuellen Themen erarbeitet. Daneben haben die Gäste Gelegenheit den Fachbereich Bauwesen als Austragungsort zu erkunden und sich der Netzwerkarbeit zu widmen.



Hintergrund zur BauFaK – Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz



Einmal im Semester treffen sich Studierendenvertretungen der Fachbereiche Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwesen und Geodäsie deutschsprachiger Universitäten und Fachhochschulen auf der Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz. Der Veranstaltungsort wechselt im Semesterturnus zwischen den teilnehmenden Universitäten und Fachhochschulen.



Die BauFaK dient den Studierenden als Plattform für den gegenseitigen Erfahrungs- und Ideenaustausch, die übergreifende Beschäftigung mit Fachschaftsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Hochschulpolitik sowie der Behandlung von Problemen, die im Studienverlauf auftreten können.



In verschiedenen Arbeitskreisen werden ausgewählte Themen vertieft bearbeitet und allen BauFaK-Teilnehmenden im Plenum vorgestellt und diskutiert. Zusätzlich finden Exkursionen statt, um einerseits den Austragungsort näher kennenzulernen und andererseits auf Baustellen- und Bauwerksbesichtigungen Eindrücke aus der Praxis fachbezogener Unternehmen zu sammeln.

