Vorstandswahl bei Eurojuris Deutschland – RA Robert Wollweber ins Board von Eurojuris International gewählt

Präsident und Qualität: RA Dr. Christian Bock, RSW-Beratung, Münster

Wissenstransfer: RA Alexander Civrić, Decker & Kollegen, Augsburg

Jurismus/International: RA Stefan Daubner, Busekist Winter & Partner, Düsseldorf

Strategie/Mitgliederakquise: RAin Cordula Ebeling, mep+k Rechtsanwälte und Notar, Braunschweig

Marketing/Honorare: RA Rüdiger Franke, Ederer und Partner, Regensburg

Schatzmeister: RA Frank Stüttgen, Kaiser & Sozien, Freiburg

Bei der Generalversammlung am 29.10.2016 in Hamburg wurde turnusgemäß der Vorstand des Eurojuris Deutschland e. V. neu gewählt. Alle fünf bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl und wurden mit großer Mehrheit bestätigt. Neu in den Vorstand wurde Cordula Ebeling gewählt von der Kanzlei mep+k Rechtsanwälte und Notar. Frau Ebeling hat den Vorstand bereits seit über einem Jahr in seiner Arbeit unterstützt und wird sich um die Ressorts Strategie und Mitgliederakquise kümmern. Insgesamt sind die Aufgaben im Vorstand von Eurojuris Deutschland folgendermaßen verteilt:Der Vorstand ist satzungsgemäß für drei Jahre gewählt.Gewählt wurde auch bei Eurojuris International. Auf dem Jahreskongress in Prag, der vom 13.10. bis 16.10.2016 stattfand, wurde Dr. Michael Proksch von der Kanzlei Proksch & Partner in Wien als neuer Präsident gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Niels Eriksen an, der als Partner in der Kanzlei IDEAL im dänischen Odense tätig ist. Aus deutscher Sicht besonders erfreulich ist die Wahl von Robert Wollweber LL.M., Wollweber Rechtsanwälte in Frankfurt/Main, ins Board von Eurojuris International. Herr Wollweber war bereits früher in verschiedenen Funktionen auf nationaler und internationaler Ebene des Eurojuris-Netzwerks tätig. Jetzt wurde er für drei Jahre ins Vorstandsgremium von Eurojuris International gewählt. Ihm ist es wichtig, den Mitgliedern von Eurojuris Deutschland als direkter Ansprechpartner seitens Eurojuris International zur Verfügung zu stehen.