Die 4-fach-Kraft des Efeus lindert Husten besonders effektiv und verträglich

In den Herbst- und Wintermonaten, wenn die Temperaturen fallen, es kühl und oft auch nass wird, ist in den Wartezimmern der Haus- und HNO-Ärzte Hauptsaison. Eine Erkältung oder ein Atemwegsinfekt gehört dabei zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch. Oft wird eine Erkältung durch Halsschmerzen eingeleitet. Darauf folgen Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen und Husten. Letzterer lässt sich in der Regel sehr gut in der Selbstmedikation behandeln. Wenn es um Hustenarzneimittel aus der Apotheke geht, haben Patienten allerdings spezielle Anforderungen. So wünschen sich Erwachsene ein Präparat, das rasch und effektiv die Beschwerden lindert und sich einfach und diskret in den Alltag integrieren lässt, damit sie schnell wieder fit für die alltäglichen Aufgaben sind. Eltern bevorzugen für ihre Kinder ein Produkt, das über eine belegte sehr gute Verträglichkeit und Wirksamkeit verfügt, damit die Kleinen bald wieder gesund sind und Kindergarten oder Schule wie gewohnt besuchen können. Um diesen Erwartungen zu entsprechen, ist ein Produkt mit einem ausgewogenen Nutzen-Risiko-Verhältnis eine gute Therapieoption. Gerade im Hinblick auf die Verträglichkeit können pflanzliche Arzneimittel punkten und finden insbesondere bei Kindern Anwendung. Das Hustenpräparat Prospan® zeigt, dass beides möglich ist und erwachsene Patienten, die Wert auf ein Produkt legen, das gleichermaßen verträglich und effektiv ist, keine Einbußen bei der Wirksamkeit hinnehmen müssen.Die Nachfrage nach pflanzlichen Arzneimitteln ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. In den 1970er und frühen 80er Jahren setzte nur rund die Hälfte der Bevölkerung auf Naturheilmittel. Im Jahr 2010 waren es schon 72 % der Patienten und aktuell haben bereits 86 % ein Naturheilmittel verwendet.Laut einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung glaubt die Mehrheit, dass Naturheilmittel weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Unter dem Begriff „Naturheilmittel" verstehen nahezu 90 % der Befragten „pflanzliche Arzneimittel" und setzten diese bevorzugt bei einer Erkältung, leichten Grippe oder einer Bronchitis ein. Knapp 80 % wünschen sich ein Präparat, das in erster Linie wirksam ist.Als wirksame und sehr gut verträgliche Therapieoption zur Linderung von Entzündungen der Atemwege mit Husten ist Prospan® mit dem Efeu-Spezial-Extrakt EA 575® gut geeignet. Durch seine Pneumo aktiv Formel® ist er in der Lage, das komplexe Hustengeschehen effektiv zu behandeln. Das Phytopharmakon begegnet dem Husten mit der 4-fach-Kraft des Efeus: Es löst den Schleim, fördert das Durchatmen und lindert den Hustenreiz sowie die Entzündung.Durch die überdurchschnittlich breite Datenlage gilt Prospan® als rationales Phytopharmakon, dessen effektive Wirksamkeit und sehr gute Verträglichkeit in zahlreichen Studien bestätigt wurden.Erwachsene Patienten wünschen sich für unterwegs eine Darreichungsform, die diskret eingenommen werden kann und zudem vordosiert ist. Für die Therapie zu Hause bevorzugen sie allerdings eine Form, die sie selbständig dosieren können.Daher gibt es das Prospan® Hustenliquid sowohl in praktischen Einzelportionsbeuteln als auch in der 105 ml Flasche. Die Sachets können einfach ohne Löffel eingenommen werden, da sie bereits vordosiert sind. Damit sind sie ideal für unterwegs. Die 105 ml Flasche reicht in der Erwachsenendosierung von dreimal fünf Milliliter täglich volle sieben Tage. Mit seinem Mentholgeschmack vermittelt es bereits bei der Einnahme das Gefühl, besser durchatmen zu können.Der Prospan® Hustensaft ist seit Kindheitstagen bewährt und darf in keinem Familienhaushalt fehlen. Für die Therapie von kleinen Hustenpatienten eignet sich der Hustensaft mit Kirschgeschmack besonders gut, da er weder Alkohol noch Zucker enthält und bereits ab dem ersten Lebenstag eingenommen werden kann (bei Kindern unter einem Jahr nach Rücksprache mit dem Arzt).Die Produkte der Prospan®-Range bilden eine effektive und sehr gut verträgliche Behandlungsoption bei akuten sowie chronisch-entzündlichen Atemwegserkrankungen mit der Begleiterscheinung Husten. Die Nachfrage nach Naturheilmitteln steigt stetig an. Prospan® liegt daher nicht nur voll im Trend, sondern erfüllt mit seiner sehr guten Wirksamkeit und Verträglichkeit sowohl die Wünsche von Kindern und ihren Eltern als auch von erwachsenen Hustenpatienten. Zudem bietet es unterschiedliche Darreichungsformen für individuelle Patientenbedürfnisse.