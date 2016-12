Extraschutz ab sofort auch als Reparaturprodukt erhältlich

Extrapolice24 bietet seinen Vertriebspartnern ab sofort die Möglichkeit, den Extraschutz24 mit einem Reparaturservice anzubieten. „Es gibt nach wie vor viele Kunden, die bereit sind ihr Gerät im Schadenfall zur Reparatur einzusenden“, heißt es aus dem Unternehmen. Ab sofort kann der Extraschutz24 zudem individuell zusammengestellt werden. Der Kunde hat die Wahl ob er nur den Basis Schutz benötigt, oder optional seinen Schutzbrief um einen 24h-Expresstausch und/oder einen Diebstahlschutz erweitert. Das Unternehmen hat auf Anregungen und Kritik der Fachhändler reagiert und so die Produkte angepasst. „Das Feedback der Kunden und Vertriebspartner ist uns nach wie vor sehr wichtig und wird weiterhin stark in die Produktgestaltung einfließen“, hieß es.



Auch die Vertriebspartner profitieren von den neuen Tarifen und den attraktiven Vorteilen. „Diese Änderung wird vorerst dauerhaft bestehen bleiben“, so Geschäftsführer Wilhelm Einhaus. Exklusiv über den gesamten Dezember erhalten Vertriebspartner des Extraschutz24 einen zusätzlichen Bonus. Das Weihnachtsspecial ist auf den Dezember begrenzt und sowohl für bereits registrierte als auch neue Vertriebspartner gültig. Bereits seit Juni 2016 bietet der Dienstleister Extrapolice24 in Kooperation mit der AXA Kornzern AG eine Smartphoneversicherung mit 24h-Expresstausch im Schadenfall an. Das zur Einhaus-Gruppe GmbH gehörende Unternehmen ist der einzige Dienstleister, der diesen Service für Fachhändler anbietet.



Aufgrund des wachsenden Angebots von Services der Einhaus-Gruppe GmbH werden zu Beginn des Jahres 2017 neue Projekte realisiert. Das Unternehmen plant bis Januar 2017 zwischen 25 und 30 neue Mitarbeiter zu beschäftigen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Einhaus-Gruppe GmbH

Seit 2003 ist die Einhaus-Gruppe GmbH, unter der Geschäftsführung von Wilhelm Einhaus, bundesweit als technischer Dienstleister für Elektronikversicherungen tätig. Sie kooperiert mit Unternehmen wie der Deutschen Telekom, 1&1, Notebooksbilliger, Cyberport, ALSO und mehr als 5.000 weiteren Vertriebspartnern. Aktuelle Versicherer sind ACE, Allianz und AXA. Das aus über 160 Mitarbeiter/innen bestehende Team mit Sitz in Hamm, betreut aktuell mehr als 2,8 Mio. Kunden. Neben der Vertragsverwaltung übernimmt die Einhaus-Gruppe zusätzlich die Schadenbewertung und -regulierung, sowie die gesamten Logistikprozesse.



Weiterführende Informationen und das Unternehmensvideo unter www.einhaus-gruppe.de

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers