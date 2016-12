Schweriner Kommissar ermittelt auf Pilgerweg - EDITION digital bringt vergriffenes Hinse-Buch wieder heraus

Es ist ein Bestseller unter den E-Books der EDITION digital aus Godern bei Schwerin. Zugleich war die erstmals 2009 im damaligen Scheunen-Verlag in Kückenshagen erschienene Druckausgabe des Templer-Krimis „ Das Jakobsweg-Komplott “ von Ulrich Hinse schon seit Jahren vergriffen – trotz starker Nachfrage. Daher hat sich die EDITION digital jetzt entschlossen, den auch als Teil 4 der Templer-Reihe bezeichneten Bestseller erneut als Buch herauszubringen und unter edition-digital.de und im Buchhandel anzubieten.Worum geht es in dem Kriminalroman, in dem der Schweriner Kommissar Raschke erstmals wider Willen im Ausland ermitteln muss? Mysteriöse Morde lassen die Pilger auf dem Jakobsweg von den Pyrenäen bis Santiago de Compostela erschaudern. Zufällig wurde einer der Pilger, der deutsche Kriminalhauptkommissar Raschke aus Mecklenburg-Vorpommern, Zeuge einer Tat. Zunächst scheint die Begegnung zufällig. Dann jedoch beginnt eine Mordserie, die parallel zur Pilgerwanderung des Polizisten geschieht. Auch auf Raschke, der offenbar als lästiger Zeuge beseitigt werden soll, werden Anschläge verübt. Für die spanische Polizei wird der Deutsche zum Lockvogel, der sie zu den Tätern führen soll. Schon bald zeichnet sich ab, dass es bei den Morden um das verschwundene Gold der Templer geht und dass die Jagd nach dem Killer erst in Santiago de Compostela zu Ende sein könnte. Schafft es die spanische Polizei, Täter und Hintermänner rechtzeitig zu entlarven? Oder räumen die einfallsreichen Mörder den deutschen Pilger vorher aus dem Weg?Bevor der 1947 im westfälischen Münster geborene Autor Ulrich Hinse mit dem Bücherschreiben begann, war er ein Berufsleben lang Kriminalbeamter – sowohl im Bundeskriminalamt als auch im Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern und als Referent für Polizeiliche Prävention im Innenministerium des Landes. Zudem hat er hier in MV den Staatsschutz aufgebaut. Vieles davon ist in seinem 2002 erschienenen autobiografischen Buch „ Wer will schon nach MeckPomm? “ nachzulesen. In weiteren Büchern schöpfte Hinse aus seiner eigenen Erfahrung als Kriminalist und erfand unter anderen den scheinbar vornamenlosen Chef der Schweriner Mordkommission, Erster Kriminalhauptkommissar Raschke. Aber auch historische Themen fanden und finden das Interesse des 2005 mit dem Krimipreis der 10. Schweriner Literaturtage ausgezeichneten Gewinners mehrerer Krimiwettbewerbe in Norddeutschland. Dazu gehört besonders die faszinierende Geschichte des Ordens der Templer und seines scheinbaren Untergangs: „Jahre hatte er den Traum gehabt, einmal den berühmten Pilgerweg zu wandern. Jetzt war es endlich so weit. Ein Buch war es gewesen, das ihn hatte träumen lassen. Nicht das von Shirley McLaine, Paulo Coelho oder gar von Hape Kerkeling. Nein, ein Buch über den geheimnisvollen Mönchsorden der Templer, der im Mittelalter von vielen Herrschern gefürchtet und wegen seiner ungeheuren Reichtümer beneidet wurde. Die Ritter hatten Burgen, Kirchen und eine Menge anderer Spuren hinterlassen, über die jeder zwangsläufig stolpern musste, der über den Camino de Santiago, wie man den Pilgerweg in Spanien nannte, zum Grab des Apostels Jakobus nach Santiago de Compostela in Galizien, dem kühlen Nordosten Spaniens, wanderte.“Ulrich Hinse: Das Jakobsweg-Komplott344 Seiten, SoftcoverISBN: 978-3-95655-745-3EDITION digital16,00 Euro