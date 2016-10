ebam Akademie on tour – Rabattaktion zur Job- und Weiterbildungsmesse Hamburg und Marktplatz Bildung in Berlin

Marktplatz Bildung in Berlin am 11.10.2016, 10:00 - 18:00 UhrUnter dem Motto „Kompetent in der digitalen Welt: Neue Berufe – neue Chancen“ findet bereits zum 25. Mal der Marktplatz Bildung statt! Neben neuen Inhalten der beruflichen Weiterbildung gibt es dort auch Informationen zu neuen Lernformen, die sich der Möglichkeiten digitaler Technik bedienen. Kompetente Antworten auf Fragen zur beruflichen Weiterbildung oder zu Fördermöglichkeiten gibt es im Beratungszentrum der Berliner Beratungsstellen im Großen Saal. 25.Adresse:Marktplatz Bildung am 11. Oktober 2016, KOSMOS BerlinKarl-Marx-Alle 131A10243 BerlinJob- und Weiterbildungsmesse Hamburg am 12.10.2016Wer in Hamburg ist, sollte sich die Job- und Weiterbildungsmesse Hamburg im Hamburger Flughafen im Terminal TANGO nicht entgehen lassen. Unter dem Motto „Abheben zum Traumjob!“ präsentieren sich über 150 namhafte Unternehmen, die Stellenangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten aus den Bereichen gewerblich, technisch, kaufmännisch oder medizinisch für die Interessenten bereit halten. Der Besuch der Job- und Weiterbildungsmesse ist selbstverständlich kostenlos, eine kurze Anmeldung zum Erhalt der Eintrittskarte ist jedoch unter diesem Link erforderlich: http://www.jobwoche.de/... Rabattaktion bei der ebam AkademieZu diesem besonderen Anlass gibt es eine attraktive Rabattaktion bei der ebam Akademie: Bei allen Anmeldungen, die bis zum 13.10.2016 für einen Kurs der ebam Akademie mit dem Stichwort „karriereesse“ eingehen, entfällt die Anmeldegebühr von EUR 80. Dieser Rabatt gilt standortübergreifend für alle Kurse der ebam Akademie.