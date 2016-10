Weiterbildung 4.0 – Webinare als attraktive Unterrichtsform für vielseitige Qualifikationen

Die ebam Akademie hat sich hierbei mit einem Digital Day beteiligt. Den ganzen Tag konnten Interessierte gratis an 30- minütigen Webinaren teilnehmen.Online Unterricht keine ZukunftsmusikDie ebam Akademie bietet als einer der ersten Bildungsanbieter Vorbereitungen für Fachwirte (IHK) und andere Weiterbildungen in Form von Online Kursen quasi seit der ersten Stunde an. Seit Beginn dieser Unterrichtsform haben das Interesse und die Nachfrage enorm zugenommen. Sehr von Vorteil ist die Ortsunabhängigkeit der Teilnehmer. In Zeiten, in denen das Internet fast allerorts in hoher Qualität verfügbar ist, ist es möglich ganz bequem von zu Hause aus am Unterricht teilzunehmen. Man trifft sich im virtuellen Klassenzimmer mit dem Referenten und den Studienkollegen zum Unterricht.Digital Day – gratis Webinare zum Deutschen WeiterbildungstagAls die Überlegung anstand, welchen Beitrag die ebam Akademie zum Deutschen Weiterbildungstag leisten konnte, lag die Idee schon auf der Hand: einen ganzen Tag lang gratis Webinare anzubieten!Die Technik ermöglicht es mittlerweile, dass theoretisch unbegrenzt viele Menschen an einem Webinar teilnehmen können, was natürlich für die Umsetzung dieses Vorhabens sehr von Vorteil war. Unzählige Teilnehmer schnupperten in das breite Angebot an relevanten Themen rund um die digitale Welt.Nebenbei konnte man die Chance nutzen, um einige Referenten und das Team der ebam Akademie kennenzulernen.Und last but not least – natürlich gab es auch eine Menge zu lernen bei den Webinaren, so dass jeder Teilnehmer auch nachhaltig betrachtet etwas für seine Weiterbildung tun konnte!Wer wissen will, welche Weiterbildungen als Online Kurs machbar sind, findet unter www.ebam.de mehr Informationen!