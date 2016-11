Voll im Trend als E-Commerce Manager: beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt!

Es gibt kaum jemanden, der noch nie etwas im Internet bestellt hat – mittlerweile zieht sich dieser Trend durch alle Schichten, Altersklassen und Produkte. Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach qualifiziertem Personal, das in der Lage ist, flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.Kreativität ist hierbei gefragt, die Konkurrenz ist so groß, dass man erfolgreicher sein wird, wenn man sich mit seinem Shop absetzen kann von der Masse – welchen Vorteil, welches Alleinstellungsmerkmal bietet mein Shop. Wie bringt man die Kunden überhaupt dazu, seinen Shop zu besuchen? Denn die Kunden kämpfen mit einer Reizüberflutung im Web, werden mit Informationen und Bewertungen bombardiert, wenn sie etwas recherchieren. Sich in die Sichtweise des Kunden zu versetzen ist unumgänglich. Ein klassisches herkömmliches Marketing ist hierbei nicht mehr up to date – individuelle und personenbezogene Angebote können helfen. Jemand, der sich über die Reparatur eines Smartphones informiert, wird sich in dem Moment kaum für Hosen interessieren. Wenn er allerdings Angebote über günstige Smartphones erhält, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs.Aber auch die innovativste Kreativität kann nur von dem angewendet werden, der sein Handwerk perfekt beherrscht. Fundiertes Know How ist angesagt, um die Ideen auch im Rahmen der technischen Möglichkeiten in die Praxis umsetzen zu können.Dazu kommt, dass sich keine Branche so lebhaft entwickelt wie die Online Branche – deswegen ist es von enormer Bedeutung, hier am Ball zu bleiben. Am besten bietet sich hierfür eine umfassende Weiterbildung an, bei der man am Schluss auch eine Qualifizierung in der Tasche hat. Die ebam Akademie bietet die Weiterbildung zum E-Commerce Manager an. Diese Maßnahme ist zertifiziert für Bildungsgutscheine der Jobcenter und Arbeitsagenturen.In zehn Wochen Vollzeitunterricht werden die Teilnehmer intensiv von erfahrenen Referenten aus der Praxis in allen relevanten Fächern zum Thema E-Commerce vorbereitet. Der nächste Kurs startet am Mittwoch, den 04.01.2017 in Berlin. Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...