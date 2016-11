Traumberuf Wedding Planner - aus Liebe zum Detail

Traumberuf für viele von außen betrachtet, Beruf mit hohem Anforderungsprofil für diejenigen, die ihn ausüben.Oft sind es nur wenige Stunden, die perfekt werden müssen. Wenn dies misslingt, wird die Veranstaltung zum Albtraum für alle Beteiligten. Eine besondere Herausforderung stellt sicherlich die Planung und Durchführung einer Hochzeit dar.Denn wie man so schön sagt, man heiratet nur einmal im Leben und die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben des Brautpaars werden. Damit dies gelingen kann, ist das Brautpaar auf einen Profi angewiesen, der alles im Griff hat, über Erfahrung verfügt und absolut zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Ein guter Wedding Planner sollte fast schon mit seinem Beruf verheiratet sein, mindestens muss er aus Liebe zum Detail und mit viel Engagement und Passion agieren. Darüber hinaus benötigt der Wedding Planner aber auch einfach gutes Handwerkszeug.Wer einen Einblick in organisatorische Abläufe haben will, kann bei der ebam Akademie ein spezielles Seminar zum Wedding Planner besuchen. Die Hochzeit ist die Königsklasse unter den Events und fordert äußerste Kreativität und Feinfühligkeit in der Planung, Ausführung und Umsetzung. Nichts darf am großen Tag dem Zufall überlassen werden, nichts vergessen werden – nur mit einer exakten Planung ist es möglich die Stunden der Hochzeit perfekt zu gestalten. Wünsche müssen berücksichtigt werden, Budgets eingehalten, Eventualitäten geplant, Alternativen spontan möglich sein – wie das geht, zeigen erfahrene Hochzeitsplaner an zwei Tagen.Der nächste Kurzlehrgang Wedding Planner startet in München am 06.12.2016.Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, diesen Kurs online zu besuchen. Der nächste Online Kurs startet ebenfalls am 06.12.2016. Der bewährte Kurzlehrgang Wedding Planner wird in dieser Version nicht als 2-Tages-Präsenzkurs, sondern als Onlinekurs in 4 halben Tagen (je 4 Unterrichtsstunden) durchgeführt. Bequem vom Büro aus kann man ohne Reise- und Übernachtungskosten den Kurzlehrgang besuchen. Die Teilnehmerzahl beim Onlinekurs ist auf maximal 6 Teilnehmer/-innen beschränkt.Mehr Information und Anmeldung für München unter http://www.ebam.de/kurse/13491-wedding-planner-kurzlehrgang-m-nchen-wpkun020/2016-12-06/ Mehr Information und Anmeldung für den Online Kurs unter http://www.ebam.de/kurse/13835-wedding-planner-kurzlehrgang-online-kurs-wpkuon013/2016-12-06/