Qualifizierte Eventmanager sind nach wie vor gefragt auf dem Arbeitsmarkt

Die kleinste Veranstaltung bedarf einer sorgfältigen Planung, benötigt einen organisatorischen Vorlauf und muss nicht nur vor-, sondern nachbereitet werden.Wie kann man als Eventmanager seine Ideen in die Realität umsetzen? Was ist drin im Budget, an welcher Stelle kann man sparen, an welcher Stelle nicht? Wie kann ich den passenden Rahmen schaffen, den Vorstellungen meines Kunden gerecht werden, die Erwartungen sogar noch übertreffen?Je besser eine Veranstaltung in allen Eventualitäten vorbereitet ist, desto professioneller und gelungener wird sie. Doch wie schafft man das tatsächlich? Was muss man im Vorfeld alles beachten? Wie bewahrt man einen kühlen Kopf? Was passiert in Notfällen, wie bereitet man Plan B vor?Viele Dinge, die schief gehen könnten, kann man mit Hilfe einer gründlichen Planung leicht vermeiden. Oft sind es die kleinen Sachen, die einen großen Effekt hervorrufen.Auch nach einem Event gibt es alle Hände voll zu tun. Jetzt gilt es, alles zu dokumentieren und Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Nur dann ist eine Verbesserung und Optimierung für künftige Veranstaltungen möglich.Wer all diese Dinge bestens bewerkstelligt hat, ist zweifelsfrei ein guter Eventmanager!Die ebam Akademie bietet ab 07.11.2016 einen Vollzeit Lehrgang in Berlin an, der mit dem ebam-Diplom Eventmanager (ebam) / Eventmanagerin (ebam) abschließt.Erfahrene Referenten aus der Praxis geben ihr Wissen mit Elan und Engagement weiter. Sie vermitteln, wie es die Profis machen.In der 6-wöchigen Vollzeitvariante erhalten die Teilnehmer alle Informationen aus erster Hand, um ein unvergessliches Event managen zu können.Wer das kann und Spaß daran hat, ist zweifelsfrei immer auf dem Arbeitsmarkt gefragt!Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/12087-eventmanager-eventmanagerin-ebam-2020-berlin-evmw2020-17/2016-11-07/