Professionalität im Online Marketing Bereich erfordert ständiges Lernen

Wer in diesem Bereich tätig ist, weiß, wie groß die Flut an Angeboten ist, wenn es um die Optimierung der Unternehmenswebsite geht. Viele Anbieter wittern hier ein großes Geschäft, indem sie versprechen, die Gewinne zu maximieren, Websites zu optimieren und das Ranking nach oben zu treiben.Allerdings bietet das kostenlose Tool Google Analytics dem User selbst die Möglichkeit, die Erfolge der eigenen Website, des Blogs oder Shops zu messen. Fast die Hälfte aller Websites auf der Welt setzt dieses Instrument ein, doch viele Möglichkeiten werden nicht ausgenutzt. Welche Möglichkeiten bietet dieses komplexe Tool, um denDatenverkehr auf Websites auszuwerten? Welche Kniffs und in der Praxis bewährte Tipps helfen für die aussagekräftige Nutzung von Google Analytics?Die ebam Akademie bietet ein Online Seminar an, das einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise und den richtigen Einsatz von Google Analytics gibt, damit Webpräsenz sinnvoll optimiert und Gewinne gesteigert werden können. Das Seminar richtet sich an Webseitenbetreiber-/innen und Mitarbeiter-/innen aus Marketing-, PR- und Werbeabteilungen.Folgende Themen werden behandelt:- Grundlagen Web-Analyse- Begriffsdefinition und Kennzahlen- Technischer Hintergrund und Tracking- Einrichtung von Google Analytics- Die wichtigsten Berichte- Ziel, Filter und Segmente- Besucherverhalten erkennen und verstehen- Erfolgsmessung und Optimierung- Verknüpfung mit Adwords und Webmastertools- Tipps und Tricks: Google Analytics in der Praxis- Webanalyse-StrategieDer nächste Online Kurs startet am Mittwoch, 18.01.2017. Versierte Referenten geben mittels LIVE Unterricht an zwei Abenden einen umfangreichen Einblick in Google Analytics. Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...