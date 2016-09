Knackig und kompakt – Kurzlehrgang Eventmanagement als Online-Kurs – LIVE-Unterricht – praxisnah und effizient

Immer mehr Projekte werden intern organisiert und landen als zusätzliche Aufgaben auf dem Tisch. Besonders beliebt ist die hauseigene Planung und Umsetzung von Firmenevents. Auch wenn die Motivation des planenden Mitarbeiters sehr hoch ist – ohne das nötige Know-how ist es nahezu unmöglich, eine gelungene Veranstaltung zu planen.Wer wissen will, wie ein Event wirklich zum Ereignis wird, egal, ob Sportveranstaltung oder Kaufhauseinweihung, wie eine Veranstaltung zum Erfolg wird, welche Vorbereitungen nötig sind – von der genauen Planung über die durchdachte Finanzierung bis hin zu rechtlichen Fragen, sollte praxisorientiertes Seminar in Betracht ziehen.Die ebam Akademie bietet einen Kurzlehrgang zum Thema Eventmanagement an – praxisnah vermitteln in diesem Seminar erfahrene Profis aus der Branche die Grundlagen zu Event Marketing, Event-Konzeption und Projektmanagement.Dieses Seminar ist die ideale Grundlage, um das Gelernte anschließend selbst in die Praxis umzusetzen.Der nächste Kurzlehrgang in Stuttgart findet ab 18.10.2016 statt. Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...