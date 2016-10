Hier spielt die Musik – Weiterbildung zum Music Business Manager in nur sechs Wochen

Musik wird mehr denn je gehört und genutzt. Streaming, Download, oder doch wieder zurück zu Vinyl? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Musik zu verbreiten – das heißt, die Branche entwickelt sich rasant weiter, immer auf der Suche nach dem neuesten Trend. Umso wichtiger ist es, sich im Music Business ständig auf dem aktuellen Stand zu halten.Wie kommt man überhaupt an gute Künstler ran? Wie schaut ein Vertrag aus, wer hat die Rechte an dem künstlerischen Eigentum? Und wie kann man die Songs dann auf den richtigen Plattformen vermarkten? Um in diesen Punkten erfolgreich zu sein, braucht man ein professionelles Label Management.Selbstverständlich wird es Musik nicht nur im digitalen oder physischen Vertrieb geben –nach wie vor sind Tourneen, Einzelkonzerte, Festivals, Stadtteilfeste, Clubs, Firmenevents unübertroffene Live-Erlebnisse. Auch hier brauchen die Künstler Profis im Hintergrund. Angefangen von Booking über Vorschriften bei öffentlichen Veranstaltungen, Promotion in den Printmedien, Radio und TV, bis hin zur richtigen Kalkulation und zu entsprechenden Verträgen.Die ebam Akademie bietet eine umfassende Weiterbildung zum Music Business Manager an. Wer sich zum Thema Musikbranche weiterbilden will, ist in dem breit gefächerten Kurs bestens aufgehoben. Sowohl Berufseinsteiger und Existenzgründer als auch Mitarbeiter von Labels, Agenturen und Musikverlagen können hier ihr Wissen erweitern, vertiefen und sich „up to date“ halten.Der nächste Vollzeitkurs in Berlin startet am Montag, den 07.11.2016. In sechs Wochen vermitteln praxiserfahrene Referenten alle relevanten Themen zum Thema Music Business Manager. Nach erfolgreich abgelegter Abschlussarbeit und einer schriftlicher Prüfung stellt das ebam-Diplom Music Business Manager/in (ebam) 2020 eine Garantie für das Höchstmaß an qualifizierter und professioneller Fortbildung dar.Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/12133-music-business-manager-music-business-managerin-ebam-2020-/2016-11-07/