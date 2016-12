Große Konkurrenz erfordert gezielte Marketingaktivitäten – beste Qualifikationen als Fachwirt für Marketing (IHK)

Um seine Produkte und Leistungen zu vermarkten ist gutes Marketing gefragt. Die steigende Markttransparenz, Austauschbarkeit von Produkten, gesättigte Märkte, Verdrängungswettbewerb und aggressive Preisanbieter zwingen Unternehmen verstärkt Aktivitäten zu entwickeln, um Produkte vom Wettbewerb abzugrenzen und in immer kürzer werdenden Zeitabständen die Gewinnerzielung sicherzustellen.Kreativität und Aktualität sind gefragt bei der Umsetzung von Marketinginstrumenten, durch das digitale Zeitalter tun sich stets neue Möglichkeiten auf, Werbungen zu schalten – doch was ist wirklich wirksam?Die Aufgabe des Marketings ist es, die Bedürfnisse der Kunden frühzeitig zu erkennen und zu erfüllen. Wer Veränderungen rechtzeitig erkennt und reagiert, hat die besten Chancen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbietern zu erreichen.Und dieses Aufgabenfeld gewinnt stetig an Relevanz, das schlägt sich auch in den Stellenangeboten nieder: Marketingspezialisten werden mehr gesucht denn je. Als Fachwirt/ Fachwirtin im Marketing (IHK) erfüllt man die Anforderungen des Arbeitsmarktes perfekt.Geprüft werden die Themenbereiche Marketingstrategien entwickeln, Marketingkonzepte und -projekte planen und umsetzen, Marketingprozesse analysieren, bewerten und weiterentwickeln und auch Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit sind ein wichtiger Baustein, um ein erfolgreiches Marketing zu erreichen.Die ebam Akademie bietet einen Wochenendkurs zur Vorbereitung auf die IHK Prüfung an. Innerhalb eines Jahres werden die Teilnehmer von praxiserfahrenen Referenten nach dem Rahmenlehrplan der IHK auf die Prüfung zum Fachwirt für Marketing vorbereitet.Der nächste Kurs startet am 14.01.2017 in Stuttgart oder Berlin.Weitere Informationen und Anmeldeformular für Stuttgart finden Sie hier: http://www.ebam.de/kurse/13164-fachwirt-fachwirtin-f-r-marketing-ihk-stuttgart-fama46/2017-01-14/ Weitere Informationen und Anmeldeformular für Berlin finden Sie hier :