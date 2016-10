Gefragte Marketingprofis, die sich auch online auskennen!

Seit den 90er Jahren hat sich für Marketingfachleute eine Menge verändert. Die Einführung des web2.0. und mit ihr das Ende der Oneway Kommunikation, das Aufkommen diverser Social Media Kanäle machte es möglich, dass User Kommentare hinterlassen können oder Inhalte und Beiträge teilen können. Das hat eine direkte Auswirkung auf die Verbreitung von Businessinhalte, und dies Branchen übergreifend.Die Online-Welt ist nicht statisch, sondern ändert sich stetig und rasant. Wer denkt, dass er einst viel Geld für seine Website ausgegeben hat und es damit auf sich beruhen lassen kann, verfolgt den falschen Ansatz für erfolgreiches Marketing.Wer eine fundierte Qualifikation in diesem Bereich aufweisen kann, erhöht seine beruflichen Chancen auf dem vielversprechenden Stellenmarkt. Die ebam Akademie bietet ab 2.11.2016 eine umfassende Weiterbildung zum Thema Online Marketing in Berlin an. Vom technischen Grundverständnis mit Praxisworkshop, den vielfältigen Möglichkeiten des SEO und SEM über Marketing und Promotion in Social Communities, Affiliate Marketing und Online-Kooperationen bis hin zu erfolgreicher Online-PR-Arbeit, rechtlichen Rahmenbedingungen und dem nicht zu vernachlässigenden Controlling im Zusammenhang mit E-Commerce und E-Payment deckt der Lehrgang "Fachqualifikation Online-Marketing (ebam)" alle relevanten Bereiche für erfolgreiche, professionelle Aktivitäten im Online-Marketing-Bereich ab. Dieser zehnwöchige Kurs kann durch einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit gefördert werden.Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/fachqualifikation-onlinemarketing/hamburg/14107-fachqualifikation-online-marketing-ebam-hamburg-fomm84/2016-11-02/