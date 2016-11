Flexible Einsatzgebiete für Betriebswirte – Allrounder auf höchster Ebene

Nach wie vor werden Fach- und Führungskräfte händeringend gesucht in Deutschland. Die Zeiten, als Personalchefs mit Bewerbungen überflutet wurden, sind passé. Der wirtschaftliche Aufschwung wirkt sich weiterhin positiv aus auf den Arbeitsmarkt. Man darf in den nächsten fünf Jahren mit einem wachsenden Bedarf an Betriebswirten rechnen. Laut der Staufenbiel Studie sind vor allem Wirtschaftswissenschaftler und Betriebswirtschaftler immer noch am meisten gefragt. Auch der Staat hat ein hohes Interesse an qualifiziertem Personal für den Arbeitsmarkt. Somit kann der Betriebswirt (IHK), genau wie der Fachwirt (IHK), mit dem Aufstiegs-BAföG gefördert werden.Das Besondere an diesem Abschluss: er kann auch ohne Abitur erreicht werden und ermöglicht zudem den Zugang zum MBA Studium. Durchschnittlich bestehen ca. 80% der Teilnehmer die IHK Prüfung – das entspricht einer sehr hohen Quote.Egal um welchen Wirtschaftszweig es sich dreht – betriebswirtschaftliches Know-How ist allen Ortens gefragt. Von Unternehmensberatung, als Vorsteher von Lohn- und Finanzbuchhaltung, Human Ressources Management, in der Betriebsorganisation, im Marketing oder im Bereich Wirtschaftsrecht – in all diesen Bereichen findet man Betriebswirte in der Führungsebene. Das Spektrum ist also breit gefächert. Für viele macht das genau den Reiz aus – sich an diversen Stellen einbringen zu können, als höchstqualifizierter Allrounder gefragt zu sein.Die hohe Nachfrage wirkt sich auch positiv auf den Lohn und das Gehalt von Betriebswirten aus. Erfolgreiche Absolventen haben im Bereich Finanzwesen und Controlling neben Verkauf und Vertrieb als Einsatzgebiet die besten Chancen. Die letzte Wirtschaftskrise hat viele Firmen dazu bewogen, im Vertrieb aufzustocken. Auch Personal und Marketing schneiden gut ab im Vergleich. Aber nicht nur in der freien Marktwirtschaft, auch in öffentlichen Institutionen wird stark in Marketing und Vertrieb investiert. Die Stadt Hamburg hat es zum Beispiel mit gezielten Marketingmaßnahmen und einem gewissen Budget geschafft, die Stadtmarke Hamburg an erster Stelle im Vergleich der attraktivsten Städte zu platzieren. Auch im Kultur- und Wissenschaftsmarketing wird viel getan.Wer bei den Personalchefs zusätzlich punkten will, kann mit Praktika und Fremdsprachenkenntnissen, insbesondere Englisch, glänzen. Ebenfalls von Vorteil sind Berufserfahrung und Berufsausbildung – sie schneiden gegenüber reinen Akademikern meist besser ab. Wichtiger als Examensnote und Studiendauer sind außerdem Soft Skills wie Kommunikationsstärke und analytische Fähigkeiten.Die ebam Akademie bietet die Vorbereitung auf die IHK Prüfung in Hamburg als Vollzeitkurs an. Dozenten aus der Wirtschaft unterrichten praxisnah nach dem Rahmenlehrplan der IHK. Der nächste Kurs in Vollzeit startet am 05.12.2016 in Hamburg und beinhaltet 660 Unterrichtseinheiten.Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/12319-betriebswirt-betriebswirtin-ihk-durchf-hrungsgarantie-hamb/2016-12-05/