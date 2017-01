Fit für die digitale Welt in 2017?

Ohne Kenntnisse im Online-Marketing ist modernes Marketing nicht mehr denkbar. Wer nutzt nicht Plattformen wie Facebook, XING und Twitter? Auch Begriffe wie Suchmaschinenoptimierung und Online Advertising sind aus dem beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Dies gilt sowohl für große Markenunternehmen als auch für kleine und mittlere Unternehmen.Lernen von Experten! Informationen werden gebündelt und in der richtigen Dosis verständlich vermittelt.Der Kompaktkurs Online-Marketing-Manager bietet die ideale Grundlage, um auch weiterhin für die Anforderungen gerüstet zu sein. An sechs Samstagen werden alle relevanten Themen und Zusammenhänge des Online Marketings intensiv und gründlich von erfahrenen Referenten behandelt.Der nächste Samstagskurs startet am 11.02.2017 an der ebam Akademie in Köln.Mehr Information und Anmeldung unterDer nächste Online-Abendkurs startet am Montag, den 06.02.2017 im ebam Trainingscenter.Mehr Information und Anmeldung unter