Fachwirt/ Fachwirtin für Büro- und Projektmanagement (IHK) – warum man diese Weiterbildung machen sollte

Weiterbildung ist grundsätzlich für alle Menschen wertvoll, die sich beruflich und privat weiterentwickeln möchten. Auch viele Unternehmen haben erkannt, wie wichtig es ist, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu vertiefen, sich auf dem aktuellsten Stand zu bringen und ihre fachlichen Kompetenzen zu erweitern. Obendrein sind Mitarbeiter, die sich fortbilden können und sich somit auch einen immer größeren Gesamtüberblick über die Firma verschaffen können, zufriedener und können kooperativer arbeiten.Und wie man weiß, zufriedene Mitarbeiter wirken sich positiv auf den Optimierungsprozess der Unternehmenskultur aus. Somit profitieren alle von weiteren Qualifizierungen: die Mitarbeiter, die Firma und natürlich auch die Kunden oder Geschäftspartner.Schön ist es deshalb, dass es für immer mehr Branchen die Möglichkeit einer staatlich geprüften Fortbildung gibt – Fachwirte sind die Meister ihrer Branche!So gibt es nun auch seit kurzer Zeit den Fachwirt für Büro- und Projektorganisation (IHK).Er bietet allen, die über eine gewisse Berufserfahrung verfügen die Chance, sich ganz speziell weiterzubilden. Zudem sind die Anforderungen in dieser Branche gestiegen und das Aufgabenfeld gewachsen.So müssen immer mehr Bürofachleute auch die Organisation diverser Veranstaltungen abwickeln, sollen mehr und mehr Führungsaufgaben übernehmen, um nur einen Teil zu benennen. Das Aufgabenfeld von Kaufleuten für Bürokommunikation wandelt sich in ein immer breiteres Spektrum: Buchhaltung, Mitarbeiterführung und der Umgang mit den modernen Medien werden vorausgesetzt.Ein weiterer Vorteil ist der integrierte Ausbildereignungsschein – jede/-r Fachwirt/-in für Büro- und Projektorganisation ist automatisch berechtigt, auszubilden.Die ebam Akademie bietet den Vorbereitungskurs zum/ zur Fachwirt/ Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation (IHK) in verschiedenen Zeitmodellen an und bereitet optimal auf die zweitägige IHK Prüfung vor. Wer seine berufliche Tätigkeit nicht unterbrechen will, kann den Kurs am Wochenende besuchen. Innerhalb eines Jahres werden alle relevanten Themen nach dem Rahmenlehrplan der IHK von branchenerfahrenen Referenten behandelt.Wochendkurse bzw. Samstagskurse werden in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, München und Stuttgart angeboten.Nächster Start ist am 11.02.2017.Weitere Informationen und Anmeldung unter