Essentiell für alle Branchen: gute Kenntnisse im Projektmanagement

Fast alle Abläufe in der Arbeitswelt sind als Projekte definiert. Oft sind die Vorhaben komplex, ein ganzer Stab an Mitarbeitern beschäftigt sich damit und die Zeit ist knapp bemessen. Von der Idee zur Planung über die Realisierung – es sind meist etliche Punkte, die zielführend umgesetzt werden müssen.Professionelle Kenntnisse gefragtUm die Vorgaben bestens zu bewältigen und mit Freude und motiviert an ein Projekt herangehen zu können, sind professionelle Kenntnisse im Projektmanagement eine Grundvoraussetzung. Als erfolgreicher Projektleiter muss man alles im Blick haben, delegieren können, wissen, was von wem in welcher Reihenfolge bearbeitet werden muss.Welche Methoden gibt es?Dazu gehört natürlich auch, auf dem neuesten Stand zu sein. Denn es gibt viele Methoden, um ein Projekt erfolgreich zu bewältigen, und es kommen ständig neue dazu. Welche ist die richtige Herangehensweise für mich? Um das herauszufinden, muss man wissen, was es aktuell für Tools und Möglichkeiten gibt.Auf der ganzen Linie profitieren von gutem ProjektmanagementWer sich professionell, fundiert und umfassend weiterbildet, profitiert in vielerlei Hinsicht davon. Wer fundierte Kenntnisse hat, kann mit mehr Freude an seine Aufgaben herangehen und auch seinem Team wichtige Tipps und Tricks zuteilwerden lassen. Aber auch für das private Leben verbessern gute Kenntnisse im Projektmanagement die Zufriedenheit. Themen wie Zeitmanagement helfen automatisch auch, den privaten Alltag gut zu meistern.Flexible und fundierte Weiterbildung bei der ebam AkademieDie ebam Akademie bietet den Kurs Projektmanager in Hamburg und Köln berufsbegleitend als Wochenendkurs an, der nächste Kurs startet am Samstag, den 07.01.2017.Der Kurs ist AZAV zertifiziert und behandelt folgende Schwerpunkte aus dem Praxisbereich:- Grundlagen der Projektplanung- Projektplanung, -steuerung und –kontrolle in der Praxis- Führungstraining für Projektleiter- Selbstmanagement für Projektleiter- Critical Chain im Projektmanagement- Claims Management- Verhandlungstechniken bei Projekten- Professionell präsentieren und moderierenErfahrene Referenten vermitteln mit hohem Praxisbezug die genannten Inhalte.Mehr Information und Anmeldung für Hamburg unterMehr Information und Anmeldung für Köln unter