Durchführungsgarantie! Vorbereitung auf IHK-Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt (IHK) in Berlin

Die Möglichkeiten auch ohne ein langjähriges Studium eine Führungsposition zu besetzen, sind höher denn je. Die Wirtschaft sucht händeringend gut qualifiziertes Personal. Besonders gefragt sind Leute aus der Praxis, die über eine entsprechende Weiterbildung verfügen. Die Personalchefs klagen über die Knappheit der Bewerber, immer schwieriger scheint die Suche nach geeigneten Kandidaten.Die Palette an Möglichkeiten der Weiterbildungen wächst, die IHK bietet immer mehr speziell zugeschnittene Fachwirte an. Wer sich aber breit aufstellen will, sollte sich zum Wirtschaftsfachwirt (IHK) qualifizieren. Der Wirtschaftsfachwirt (IHK) ist der Generalist unter den Fachwirten auf Meisterebene. Wer über die nötige Berufserfahrung verfügt, hat mit dieser Qualifizierung die Möglichkeit auf eine Fach- und Führungsposition, auch ohne Abitur und Studium. Wer trotzdem noch studieren möchte, erwirbt mit dem staatlich anerkannten Abschluss zum Fachwirt zudem den Zugang zur Hochschule.Die Wirtschaft brummt in allen Bereichen, doch viele deutsche Mittelständler können ihre gute Auftragslage mangels geeigneter Arbeitskräfte nicht voll ausschöpfen. Mehr denn je kommt es auf verwertbare Zertifikate der Bewerber an. Vier Fünftel der betrieblichen Stellenangebote setzen formale Abschlüsse voraus. Hier ist auch keine Trendwende absehbar.So kann man es mit der geeigneten Qualifikation im Moment durchaus wagen, bei einem Bewerbungsgespräch Forderungen zu stellen. Denn das Schöpfen aus einem unendlichen Bewerberpool ist vorbei – wer die Voraussetzungen erfüllt, hat beste Karten durch den großen Fachkräftemangel und kann vom Aufschwung profitieren.Großzügig gefördert durch das staatliche Aufstiegs-Bafög sind die Konditionen für eine Weiterbildung sehr günstig.