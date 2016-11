Drei gute Gründe, warum es sich lohnt Betriebswirt (IHK) zu werden

Qualifizierte Berufspraktiker sind nach wie vor wertvolle Mitarbeiter und besetzen häufig attraktive Führungspositionen. Geprüfte Betriebswirte (IHK) haben somit eine sehr hochwertige Qualifikation in der Tasche.Muss es immer ein Studium an der Universität sein? Welche Vorteile bietet der Betriebswirt (IHK)?Ein großer Pluspunkt sind die Zeitmodelle, um sich auf die Prüfung an der IHK zum Betriebswirt vorzubereiten. Anders als bei einem klassischen Studium ist es hier nicht zwingend nötig, seine Berufstätigkeit zu unterbrechen. Wer studiert, muss seinen Job kündigen und längere Zeit auf sein Einkommen verzichten. Bei der Vorbereitung zum Betriebswirt (IHK) muss man nicht zwangsläufig längere Gehaltsverluste stemmen, obendrein fördert der Staat den Betriebswirt (IHK) sogar großzügig mit dem Aufstiegs-BAföG.Ein weiterer Vorteil ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis als Betriebswirt (IHK). Während die Universität eher theorielastig und wissenschaftlich arbeitet, müssen Betriebswirte (IHK) über erhebliche Erfahrung in der Praxis verfügen. Und Praktiker sind nach wie vor sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt und haben beste Chancen, an einen Traumjob zu kommen.Der staatlich anerkannte Abschluss der öffentlich-rechtlichen Prüfung steht für eine sehr gute Qualität und genießt eine hohe Anerkennung innerhalb der Personalabteilungen. Egal um welchen Wirtschaftszweig es sich dreht – betriebswirtschaftliches Know-How ist allen Ortens gefragt.Welche Positionen kann man als Betriebswirt (IHK) besetzen?Wer die Prüfung zum Betriebswirt (IHK) erfolgreich bestanden hat, könnte zum Beispiel als Abteilungsleiter in Großunternehmen, in der Personalleitung, als Leitung Controlling, als Projektleitung oder Key Account Manager Arbeit finden. Das Spektrum ist breit gefächert. Für viele macht das genau den Reiz aus – sich an diversen Stellen einbringen zu können, als höchstqualifizierter Allrounder gefragt zu sein.ebam Akademie bietet Vorbereitung in Vollzeit in Hamburg mit Durchführungsgarantie anDie ebam Akademie bietet die Vorbereitung auf die IHK Prüfung in Hamburg als Vollzeitkurs an. Dozenten aus der Wirtschaft unterrichten praxisnah nach dem Rahmenlehrplan der IHK. Der nächste Kurs in Vollzeit startet am 05.12.2016 mit Durchführungsgarantie in Hamburg, beinhaltet 660 Unterrichtseinheiten und endet am 02.06.2017. Der Kurs findet in den neuen, modernen und großzügigen Räumlichkeiten der ebam Akademie am Winterhuder Weg 29 statt.Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...