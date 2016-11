Die ebam im Gespräch mit dem Referenten Hubertus Angstl

• Welche Kurse/ Themen decken Sie ab?

Unternehmensführung, Personalwesen, Eventmanagement, Verträge in der Gastronomie, Kundenorientierung und Begeisterung in der Gastronomie.

• Wie ist Ihr beruflicher Werdegang?

Nach der Schule, Offiziersausbildung bei der Bundeswehr, Lehre und Studium Brauereiwesen TU MÜ, danach Direktionsassistent einer Brauerei in Franken und dann 20 Jahre Geschäftsführer, Gesellschafter verschiedener Golfsport Firmen und Berater Gastronomie und Hotel.

Kundenorientierung und Begeisterung war immer eine meiner Stärken und führten zum Erfolg.

• Wie sind Sie zum Referieren gekommen?

Nach einer weiteren Ausbildung zum Tourismus Fachwirt hat mich ein IHK Prüfer angesprochen, ob ich nicht Referate an einer Tourismusakademie halten möchte. Dies macht mir seit 8 Jahren sehr viel Spaß. Jetzt auch noch bei meiner hochgeschätzten ebam GmbH

• Was macht Ihnen dabei am meisten Spaß?

Mit jungen dynamischen Menschen zu arbeiten, die Erfolg haben wollen, die interessiert sind und noch Begeisterungsfähigkeit zeigen.

• Brauen Sie noch ab und zu ein Bier?

JA. Klar! Einmal im Monat in meiner Bierbrauakademie Bad Tölz im Rahmen eines Seminars über die Kunst des Bierbrauens. Manchmal experimentiere ich auch, um einen Sud mit einer besonderen Note auszuprobieren.

• Was ist Ihre Lieblingsbiersorte?

Dunkles Bier schätze ich und gerne trinke ich ein alkoholfreies Bier mit Blutorange.

• Welche Vorteile bietet die Weiterbildung zum Fachwirt im Gastgewerbe?

Sicherlich reflektiert ein Teilnehmer dadurch seine bis dahin gemachten Erfahrungen und kommt zu persönlichen Erkenntnissen, die ihn weiterentwickeln. Daneben gelingt vielen ein Aufstieg zur Führungskraft!

• Sie sitzen ja auch im IHK Prüfungsausschuss. Was für einen Ratschlag würden Sie zukünftigen Fachwirten im Gastgewerbe (IHK) mit auf den Weg geben?

Den Dozenten mit IHK Prüfererfahrung aufmerksam zuhören. Es gibt immer einige wertvolle Tipps. Prüfungen gehören zum Leben und heute wird stärkenorientiert geprüft, das heißt gehen Sie vorbereitet aber auch mit Zuversicht in Prüfungen.

• Wer in der Gastronomie arbeitet, erlebt oft lustige Sachen. Haben Sie eine Anekdote für uns?

Wir waren mal mit unserem Freund dem Schauspieler Siegfried Rauch (Traumschiffkapitän) in einem Restaurant beim Essen. Dann kam eine Frau an den Tisch und sagte: Dass ich Sie Herr Gottschalk nochmals live im Leben sehe. Ihre „Wetten das!“ Sendung schaue ich immer an und hätte gerne 5 Autogramme für mich und meine Freundinnen. Wie es ausging, verrate ich nicht.

• Wenn Sie nicht arbeiten, was machen Sie dann vorzugsweise gerne?

Golfspielen, Radfahren, Lesen (Biographien) und neue Herausforderungen suchen.

