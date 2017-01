Die Weiterbildung für Berufspraktiker auf Meisterniveau: der Fachwirt (IHK)

Die Verordnung für die Fachwirte (IHK) lässt für die IHK-Prüfung auch Berufspraktiker ohne Erstausbildung bei mindestens fünf Jahren branchenbezogener Berufspraxis zu.Obwohl diese umfangreiche praktische Erfahrung haben, stellen sich immer wieder die mangelnden Vorkenntnisse in den Themen Buchführung und Kostenrechnung als Herausforderung dar.Deshalb bietet die ebam Akademie mit diesem Vorbereitungskurs einen Vorblock vor dem eigentlichen Fachwirt-Kurs an, mit dem die grundlegenden Kenntnisse des Rechnungswesens erarbeitet werden.Dieser Kurs findet als Online Kurs mit Live Unterricht statt. Wie kann man sich nun einen Onlinekurs vorstellen: Nicht viel anders als ein Präsenzkurs stattfindet: Ein Referent führt als Moderator durch den Lernstoff. Mit Hilfe eines Whiteboards, vergleichbar mit einer Tafel oder einem Flipchart oder anhand von PDF-, Word- oder Exceldokumenten oder einer Powerpoint-Präsentation, dargestellt wie mit einem Beamer oder auch einem Overhead-Projektor im Unterrichtsraum. Die Teilnehmer können Zwischenfragen stellen, Handzeichen oder auch andere Zeichen geben, ganz wie es auch in einem Präsenzunterricht möglich ist. Eine Chat-Funktion ermöglicht darüber hinaus bei Bedarf auch gezielte persönliche Fragen an den Referenten oder Teilnehmer, ohne Einsicht der anderen Teilnehmer.Im Gegensatz zu Präsenzunterricht kann der online durchgeführte Unterricht bei Bedarf auch bequem aufgezeichnet und später als Stream ohne Aufwand wiedergegeben werden.Ein Onlinekurs stellt keine Kompromisslösung mit Einschränkungen dar, sondern stellt vielfältige Möglichkeiten der Wissensvermittlung zur Verfügung, die teilweise sogar über die Möglichkeiten des Präsenzunterrichts hinausgehen.Dieser Kurs ist auch geeignet für angehende Fachwirte, deren kaufmännische Erstausbildung mehrere Jahre zurückliegt.Der nächste Kurs startet am 23.01.2017. Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/13475-zusatz-vorbereitungskurs-buchf-hrung-kostenrechnung-f-r-fa/2017-01-23/