Datenschutz im digitalen Zeitalter – professionelles Wissen gefragt

Das Thema Datenschutz hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen.Im digitalen Zeitalter floriert das Geschäft mit allerhand Daten - im privaten als auch im beruflichen Bereich. Daten bilden die Grundlage für ganz neue Geschäftsmodelle, die oft von unserer Unachtsamkeit profitieren. Die Thematik wird immer komplexer und für den Einzelnen undurchschaubarer. Prinzipiell sollen meist nicht die Daten geschützt werden, sondern die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen gewahrt werden.Die ebam Akademie bietet einen Kurzlehrgang an, in dem erste Kenntnisse im Datenschutz vermittelt werden. Die Teilnehmer werden für den Umgang mit personen- und unternehmensbezogenen Daten sensibilisiert. Das 3-Tagesseminar richtet sich an Personen, die sich einen kompakten Überblick über das Thema Datenschutz verschaffen möchten, um ihren Datenschutzbeauftragten zu unterstützen und zu vertreten, sowie interessierte Personen aus den Bereichen IT, Personalabteilung, Controlling, Marketing sowie Betriebsratsmitglieder, die ihr Wissen um das Thema "Datenschutz" vertiefen möchten.Folgende Themen werden behandelt:• Gesetzliche Grundlagen im Datenschutz• Aufbau und Grundregeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)• Umgang mit Daten und Speicherung von Daten• Welche Daten dürfen erhoben, verarbeitet und gespeichert werden?• Wann ist eine Auftragsdatenverarbeitung (ADV) abzuschließen?• Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzfachkraft (nach §4g BDSG)• Aufbau und Pflege der Datenschutz-Dokumentation in der Praxis• Basiswissen zur Unterstützung bei Planung, Durchführung und Auswertung von Datenschutz-Audits (z.B. nach §9 BDSG)• Praxisprobleme im Datenschutz und deren LösungErfahrene Referenten unterrichten mit hohem Praxisbezug. Das nächste Seminar startet in Berlin am Dienstag, den 08.11.2016.Anmeldung und Information unter http://www.ebam.de/kurse/13073-datenschutz-kurzlehrgang-berlin-dasch112/2016-11-08/