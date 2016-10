Beste Karrierechancen auch ohne Studium - Führungskräfte mit praktischer Erfahrung gesucht

Derzeit sind mehr Studenten an den Universitäten eingeschrieben denn je. Deswegen ist auch die Zahl der Studienabbrecher automatisch höher denn je. Die Möglichkeiten auch ohne ein langjähriges Studium eine Führungsposition mit Top Gehalt zu besetzen, steigen.Die Personalchefs klagen über die Knappheit der Bewerber, immer schwieriger scheint die Suche nach geeigneten Kandidaten.Möglichkeiten der Qualifikation steigenIm digitalen Zeitalter wächst die Palette an Möglichkeiten der Weiterbildungen an. Besonders beliebt ist hier der Wirtschaftsfachwirt (IHK) – der Generalist unter den Fachwirten auf Meisterebene. Wer über die nötige Berufserfahrung verfügt, hat mit dieser Qualifizierung die Möglichkeit auf eine Fach- und Führungsposition, auch ohne Abitur und Studium. Wer trotzdem noch studieren möchte, hat mit dem staatlich anerkannten Abschluss zum Fachwirt obendrein den Zugang zur Hochschule. Doch bei der aktuellen Lage des Arbeitsmarktes ist fraglich, ob ein Studium mit einem so hochwertigen und praxisorientierten Abschluss überhaupt nötig ist, um an einen Traumjob zu gelangen.Bedingungen des Arbeitsmarktes ideal für FachwirteSo kann man es mit der geeigneten Qualifikation durchaus wagen, bei einem Bewerbungsgespräch Forderungen zu stellen im Moment. Denn das Schöpfen aus einem unendlichen Bewerberpool ist vorbei – wer die Voraussetzungen erfüllt, hat beste Karten durch den großen Fachkräftemangel.Online Unterricht für Weiterbildung voll im TrendGroßzügig gefördert durch das staatliche Aufstiegs- Bafög sind die Konditionen für eine Weiterbildung sehr günstig. Mittlerweile gibt es verschiedenste Zeitmodelle, die eine umfassende und professionelle Vorbereitung zur IHK Prüfung auch parallel zur Hauptbeschäftigung erlauben. Besonders gefragt und beliebt sind mittlerweile Online Kurse, die schon alleine durch ihre Ortsunabhängigkeit viel Zeit einsparen. Die ebam Akademie bietet ab 21.11.2016 einen Vormittagskurs mit Live Unterricht Online an.Anmeldung und Information unter http://www.ebam.de/...