Berufliches Spektrum mit Ausbilderschein erweitern

Wer seine Kompetenzen erweitern will, sollte sich durch den Ausbildereignungsschein die Berechtigung zum Ausbilden erwerben.In Deutschland ist jeder Betrieb verpflichtet, der nach dem dualen System ausbildet, mindestens einen Ausbilder nach der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) zu beschäftigen, der sowohl Ansprechpartner für die Auszubildenden als auch betriebsintern für die Ausbildung insgesamt verantwortlich ist.Auch für Führungskräfte sind diese Eigenschaften immer von größerer Bedeutung, was für ganz neue Berufsbilder sorgt. Themen wie Personalführung, das Planen und Durchführen von einer Ausbildung oder das Anwenden von situationsgerechten Führungsmethoden gewinnen an Bedeutung. Als Führungskraft gleich welcher Branche ist der Ausbildereignungsschein also unverzichtbar!Die Prüfung setzt sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Der theoretische Teil wird schriftlich geprüft, bei dem praktischen Teil hat man als Prüfling die Wahl zwischen einem Rollenspiel oder einer Präsentation. Laut Statistik wählen 98 Prozent das Rollenspiel, an dem die Durchführung einer Situation demonstriert werden soll.Die Erfolgsquote bei der IHK Prüfung ist sehr hoch – circa 98 Prozent der Teilnehmer schaffen die Qualifikation auf Anhieb.Dennoch ist eine professionelle Vorbereitung sehr zu empfehlen. Die ebam Akademie bereitet gezielt an acht Abenden auf die Prüfung in Form von einem Online Kurs mit LIVE Unterricht vor. Die erfahrenen Referenten der ebam Akademie wissen genau, worauf es bei der Prüfung ankommt und vermitteln das nötige Wissen kompetent und kompakt.Der nächste Online Kurs startet am 07.11.2016.Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/kurse/12702-ausbildereignungspr-fung-nach-aevo-kurzlehrgang-online-kur/2016-11-07/