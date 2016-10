Spätfolgen nach Bestrahlung: Sauerstoffüberdrucktherapie ist eine anerkannte Therapieoption

Trotz modernster Bestrahlungstechnik kann die Strahlentherapie mitunter auch gesundes Nachbargewebe treffen und dort Gewebe schädigen. Bei Brustkrebspatientinnen kann es unter Umständen zu ständigen Rötungen, Schmerzen, einem Spannungsgefühl, sowie offenen Wunden im Bestrahlungsgebiet kommen. Nach Bestrahlungen im Unterleib oder dem Unterbauch, etwa bei einem Prostatakarzinom oder bei Darmkrebs, können mitunter Jahre später Blutungen und Entzündungen an Blase oder Enddarm auftreten. Diese sogenannten Bestrahlungsspätfolgen können die Lebensqualität trotz überstandener Krebstherapie erneut stark einschränken.Die Hyperbare Sauerstofftherapie, kurz HBO, kann in diesem Fall eine schonende und nicht-operative Hilfe sein, die Gesundheit wieder zu erlangen. Die HBO-Therapie ist eine wissenschaftliche, durch zahlreiche Studien abgesicherte, Behandlungsmethode, die weltweit zum Einsatz kommt: Durch das Einatmen von Sauerstoff in der Therapie-Druckkammer wird mehr Sauerstoff, der für die Gewebeheilung dringend benötigt wird, in das bestrahlte Gebiet transportiert. Blutkapillaren werden neu gebildet und es entsteht neues Bindegewebe. Dadurch lassen sich Gewebeschädigungen z. B. als Spätfolge der Strahlentherapie an der Hautoberfläche und selbst im Körperinneren erfolgreich behandeln. So verwies jüngst eine Publikation im Deutschen Ärzteblatt zur Behandlung einer Strahlenproktitis (Enddarmentzündung), die aufgrund einer Bestrahlungstherapie bei einem Prostatakarzinom erworben wurde, auf die Hyperbare Sauerstofftherapie als eine sinnvolle Therapieoption.„Die Druckkammerbehandlung ist bei Bestrahlungsspätschäden eine effiziente und nebenwirkungsarme Therapieform“, so Dr. med. Daniela Oest, leitende Ärztin am Druckkammerzentrum HBO2 Karlsruhe. „Patientinnen und Patienten profitieren sehr von den Heilungsmöglichkeiten der HBO-Therapie. Hierdurch bietet sich eine große Chance, wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen.“ Die Ärzte in den hyperbarmedizinischen Behandlungszentren in Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg beraten Betroffene, inwieweit die Hyperbare Sauerstofftherapie für sie infrage kommt. Auch sind die Druckkammerzentren beim Kostenübernahmeantrag für die Krankenversicherungen oder die Beihilfe behilflich. Zusammen mit dem behandelnden Arzt erarbeitet der Druckkammer-Arzt ein auf die Beschwerden des Patienten abgestimmtes Behandlungsprogramm.Mit einem Vortrag informiert das Druckkammerzentrum HBO2 Karlsruhe Betroffene und Interessierte: am Mittwoch, 23.11.2016, um 18 UhrVortragsthemen: Bestrahlungsspätfolgen - Behandlungsmöglichkeit Hyperbare SauerstofftherapieReferentin: Dr. med. Daniela Oest, Leitende Ärztin Druckkammerzentrum HBO2 Karlsruhe, Fachärztin für Allgemeine Chirurgie, Notfallmedizin, Taucher- und Druckkammerärztin (GTÜM e.V.)Veranstaltungsort: Druckkammerzentrum KarlsruheEttlinger Straße 31, 76137 KarlsruheAnmeldungen bitte unter +49 (0) 721-75 40 73 50Weitere Informationen unter www.hbo2.de/hbo2-karlsruhe Mit einem Vortrag informiert das Druckkammerzentrum HBO2 Heidelberg Betroffene und Interessierte: am Dienstag, 22.11.2016, um 18 UhrVortragsthemen: Bestrahlungsspätfolgen - Behandlungsmöglichkeit Hyperbare SauerstofftherapieReferent: Dr. med. Christian Oest, Leitender Arzt Druckkammerzentrum HBO2Heidelberg, Facharzt für Allgemeinchirurgie, Notfallmedizin, Taucher- und Druckkammerarzt (GTÜM e.V.)Veranstaltungsort: Druckkammerzentrum Heidelberg GmbHVangerowstraße 18/1, 69511 HeidelbergAnmeldungen bitte unter +49 (0) 6221–60 26 53Weitere Informationen unter www.hbo2.de/hbo2-heidelberg Mit einem Vortrag informiert das Druckkammerzentrum HBO2 Freiburg Betroffene und Interessierte: am Montag, 21.11.2016, um 18 UhrVortragsthema: Bestrahlungsspätfolgen - Behandlungsmöglichkeit Hyperbare SauerstofftherapieReferentin: Dr. med. Claudia Haizmann, Leitende Ärztin Druckkammerzentrum HBO2 Freiburg, Fachärztin für Anästhesiologie, Notfallmedizin, Ärztin für Tauch- und Überdruckmedizin (GTÜM e.V)Veranstaltungsort: Druckkammerzentrum Freiburg GmbHHabsburgerstraße 116, 79104 FreiburgAnmeldungen bitte unter +49 (0) 761-38 20 18Weitere Informationen unter www.hbo2.de/hbo2-freiburg