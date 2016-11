Dresdner Philharmonie mit Julia Fischer auf Europa-Tournee

Nach drei höchst erfolgreichen Konzerten in Dresden geht das Orchester mit seinem Chefdirigenten Michael Sanderling und der Weltklasse-Geigerin Julia Fischer vom 22. November bis 3. Dezember 2016 auf eine ausgedehnte Europa-Tournee.



Julia Fischer, die mit dem Orchester bereits oft sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat (das erste Mal 1999 und zuletzt im August 2014), wird mit Aram Chatschaturjans Konzert für Violine und Orchester d-Moll zu erleben sein. Auf dem Programm des zweiten Konzertteils stehen je nach Konzertort zwei sinfonische Werke: Zum einen mit der Sinfonie Nr. 5 d-Moll von Dmitri Schostakowitsch ein weiteres Werk eines sowjetrussischen Komponisten. Schostakowitsch wie auch Chatschaturjan komponierten die jeweiliges Werk vor dem Hintergrund der Ereignisse unter Stalin in den 1930er Jahren, beide waren als Künstler zwischen Staatsnähe und-ferne hin und her gerissen. Das Programm lotet dieses Spannungsfeld musikalisch anschaulich aus. Zum anderen mit der Sinfonie Nr. 7 von Ludwig van Beethoven: sie scheint eine Auseinandersetzung Beethovens mit Napoleons Besatzungspolitik und den europäischen Befreiungskriegen zu sein. Auch das also ein Werk, das nicht ohne seinen politisch-historischen Kontext denkbar ist.



Die Stationen der Tournee reichen von München und Innsbruck über Udine und Ljubljana bis nach Wien und Bratislava.



Konzertorte und Programm:



Dienstag, 22. November 2016



München, Philharmonie am Gasteig



Mittwoch, 23. November 2016



Congress Innsbruck (Österreich)



Montag, 28. November 2016



Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Italien)



Dienstag, 29. November 2016



Ljubljana, Cankarjev Dom (Slowenien)



Mittwoch, 30. November 2016



Wien, Musikverein, Großer Saal (Österreich)



Freitag, 2. Dezember 2016



St. Pölten, Festspielhaus (Österreich)



Samstag, 3. Dezember 2016



Bratislava, Reduta (Slowakische Republik)



Programm:



Aram Chatschaturjan (1903-1978)

Konzert für Violine und Orchester d-Moll







Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)

Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47



Ludwig van Beethoven (1770-1827)



Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92



Michael Sanderling / Dirigent



Julia Fischer / Violine

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers