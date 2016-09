Dr. Stress on air aus Berlin

Immer wieder hören wir von Mitteln und Wegen, wie wir unseren Stress loswerden. Mit Wellness oder Anti-Stress-Therapien versuchen wir ihn zu bekämpfen. „Aber ohne Stress gibt es kein Leben, keine Leistungsfreunde und keine Leidenschaft“, erzählt Dr. med. Sabine Schonert-Hirz. Die als Dr. Stress bekannte Autorin und Speakerin appelliert dagegen: „Solange wir unseren Stress in Balance halten, ist alles gut.“ Unter dem Motto „Liebe Deinen Stress“ startet nun ihr Podcast „Dr. Sress on air aus Berlin“.Hörer bekommen ab jetzt alle zwei Wochen neue Tipps und Informationen – immer lebensnah und auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Doch warum ein Podcast? „Weil es um die Hörer geht und nicht um mich. Sie möchten Informationen, um mit ihrem Stress klarzukommen – und die kann ich Ihnen geben“, so Dr. Stress. Sobald die Hörer den Podcast starten, bekommen sie das Neueste zugeflüstert. Und das alles, ohne dass sie weiter abgelenkt werden, von dem, was Sie sowieso gerade tun.Alle zwei Wochen erscheint ein neuer Podcast. Dabei können die Hörer interaktiv partizipieren: „Wer eine Frage oder ein spezielles Stress-Problem hat, der kann sich mit mir vernetzten“, so Dr. Stress. Die Antwort folgt dann in einer der nächsten Folgen. Möglich ist das in Kontakt treten mit Dr. Stress über soziale Medien sowie per E-Mail.Sie haben eine Frage? Ein spezielles Stress-Problem? Vernetzen Sie sich mit mir den sozialen Medien oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Die Antwort bekommen Sie dann in einer der nächsten Folgen! Ich freue mich auf Sie!Weitere Informationen zu Dr. med. Sabine Schonert-Hirz: http://www.doktor-stress.de